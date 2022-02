Accordo tra Sixt e Accor per pluriennale partnership strategica

SEGRATE (MILANO) (ITALPRESS) – Sixt, uno dei principali fornitori di mobilità internazionale al mondo, e Accor, gruppo leader mondiale nel settore dell'ospitalità, annunciano una partnership strategica orientata al futuro. L'alleanza di due aziende europee leader nel settore del turismo offrirà ulteriori interessanti vantaggi per gli ospiti e i dipendenti di Accor, in tutto il mondo e gratuitamente. Ciò aumenterà anche la visibilità globale del marchio Sixt tra i clienti business e leisure. Come ecosistema completo e completamente integrato, Accor gestisce un'ampia gamma di brand e offre esperienze uniche in oltre 5.200 hotel, 10.000 ristoranti e bar in 110 paesi, dal segmento economico a quello di lusso. Il portafoglio del gruppo comprende nomi noti come Raffles, Fairmont, Sofitel, Mövenpick, Pullman, Novotel, Mercure e la famiglia Ibis. Accor con ALL – Accor Live Limitless, il suo programma di fedeltà, ha stabilito nuovi standard nel settore dell'ospitalità. Come parte della strategia "Augmented Hospitality" di Accor, il programma offre ai membri esperienze quotidiane che vanno oltre il classico progetto alberghiero. I membri hanno accesso ad esperienze uniche in una varietà di settori: dai viaggi, al benessere e allo sport, alla ristorazione, allo shopping e all'intrattenimento. Pacchetti Points per tutti i soci quando prenotano con SIXT Come parte della collaborazione a lungo termine, i membri ALL potranno raccogliere punti per il programma fedeltà ALL quando prenotano un'auto a noleggio con SIXT. I soci ALL beneficiano di pacchetti ( da 200 a 500 punti Reward per il programma fedeltà ALL) quando prenotano un noleggio auto con SIXT; questo si aggiungerà al credito esistente di punti, il che significa più opportunità di godere dei numerosi vantaggi dell'ecosistema ALL. "Sono lieta di collaborare con Accor. Questa partnership strategica è un'alleanza di due marchi noti che aumenteranno ulteriormente l'uno la visibilità dell'altro: due marchi premium nel settore del turismo che uniscono le loro forze al fine di ottenere sinergie e continuare a crescere. In futuro, SIXT sarà il partner di mobilità di riferimento per tutti i membri del programma ALL" dichiara. Regine Sixt, Senior Executive President International Marketing di Sixt SE. "Siamo molto lieti di collaborare con SIXT. Questa partnership riunisce due attori chiave del turismo che sono entrambi continuamente impegnati ad elevare i loro programmi di fidelizzazione e creare sinergie, con un alto valore aggiunto per i membri. Il nostro rapporto con SIXT, leader del settore, rafforzerà il nostro programma di fidelizzazione ma ALL – Accor Live Limitless e darà ulteriore vita alla nostra strategia "Augmented Hospitality", offrendo ai membri a livello globale vantaggi più unici e migliorando l'esperienza degli ospiti oltre i nostri hotel. La mobilità sta diventando sempre più un fattore chiave della strategia ALL e questa partnership ci consentirà di svilupparla e accelerarla ulteriormente" dice Mehdi Hemici, SVP Business Development & Partnerships di Accor. (ITALPRESS). tvi/com 01-Feb-22 16:33