La Stand up Comedy politicamente scorretta commenta il Festival di Sanremo

Dalla controversa scena della Stand up Comedy italiana, in occasione del Festival di Sanremo 2022, sui social arriva una coppia inedita: quella formata da Chiara Becchimanzi ed Eleazaro Rossi con Sanremo per Caso.

I due, dopo essersi incontrati al tavolo di “Battute?” su RAI DUE, aver condiviso per 3 anni il palco di Stand Up Comedy su Comedy Central, essere stati entrambi coinvolti in una esilarante terapia di gruppo per comici made in CCN e aver calcato i palchi politicamente scorretti (o ri-corretti!) di tutta Italia, decidono di rovinare definitivamente anche l’evento nazionalpopolare per antonomasia, lanciando Sanremo per caso, inedito format social in cui si sfidano l’un l’altra a guardare tutto il festivalminuto per minuto e commentarlo in tempo reale in diretta instagram – e considerando che nessuno dei due ha mai visto un’edizione per intero, potrebbe succedere di tutto.

Aneddoti improbabili, commenti caustici e opinioni non richieste per una fabbrica comedy di live meme, arricchita dagli interventi di Giorgia Fumo, Pietro Casella e altri/e comedians e colleghi/e, per 5 serate a casa di amici, nate completamente per caso, portate avanti con lo stile tipico della stand up comedy: graffiante, rumorosa e senza peli sulla lingua.

Da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022, tutte le sere, sui profili ig di Chiara Becchimanzi ed Eleazaro Rossi, fino a notte fonda…se resistono.

Calendario:

martedì 1, profili ig di Chiara Becchimanzi ed Eleazaro Rossi

mercoledì 2, profili ig di Chiara Becchimanzi e Pietro Casella

giovedì 3, profili ig di Chiara Becchimanzi ed Eleazaro Rossi

venerdì 4, profili ig di Chiara Becchimanzi e Giorgia Fumo

sabato 5, profili ig di Chiara Becchimanzi ed Eleazaro Rossi

Chiara Becchimanzi. Attivista, attrice, autrice, performer, comedian, scrittrice, imprenditrice culturale, speaker radiofonica, traslochi sgomberi l’arrotino e l’ombrellaio. Orgogliosamente e gioiosamente precaria. Inventa storie da quando ricorda, e se fa ridere è (quasi) sempre suo malgrado. Scrive, dirige e interpreta, nel 2016, “Principesse e Sfumature”, spettacolo teatrale che vince il Premio Comedy al Roma Fringe Festival, la Coppa Solinas al Roma Comic Off, il Premio Giovani al Festival “La Giovane Scena delle donne”, viene inserito tra le 10 Eccellenze del Lazio 2018. Si avvicina alla stand up comedy nel 2019, entrando nel cast di Comedy Central con un monologo da milioni di views, e partecipando anche alle edizioni 2020 e 2021 di “Stand Up Comedy”, oltre che a “Comedians Solve the World Problems” (2019), “Zelig C-Lab” (2020) e “Stand Up Comedy Rehab” (2021). Nel 2019 entra a far parte del cast di “Battute?” (Rai 2) e pubblica il suo primo romanzo, “A ciascuna il suo”, un erotico comico illustrato da Ilaria Palleschi da cui nasce un podcast condotto insieme a Giorgia Conteduca, che presenterà al Salone del Libro di Torino e poi – in versione podcast – al Festival Nazionale del Podcasting. Nel 2020 entra a far parte della squadra di speaker di Dimensione Suono Roma, scrivendo e conducendo insieme a Fabrizio D’Alessio “La Ritirata dei Gladiatori”, programma comico quotidiano, ed è co-autrice dello spettacolo “Il Peggio di Cinzia Leone”.

Eleazaro Rossi, brevemente blogger, brevissimamente atleta, a lungo sovrappeso, seminarista, apicoltore, fotomodello: non necessariamente in quest’ordine. Nasce a Ovindoli dove viene accudito per i primi anni della sua vita da alcune pecore (pecore molto colte, si direbbe) che gli insegnano i rudimenti della meccanica, della chimica e non solo. Padre, comico e barbiere, viene contagiato dalla stand-up americana attorno al 2010, scopre Bill Hicks, poi Doug Stanhope, infine esce di senno per Louis CK Scrive monologhi più o meno dal 2011 ma grazie alla sua cintura nera di procrastinazione sale su un palco per la prima volta nella primavera del 2018 e nel 2019 entra a far parte del cast della sesta stagione di Stand Up Comedy su Comedy Central. Partecipa alle ultime tre edizioni di “Stand Up Comedy” su Comedy Central, a “Battute?” su Rai2 e a “Stand Up Comedy Rehab” sempre su Comedy Central, raccogliendo milioni di visualizzazioni e calcando i palchi dei teatri e dei club di tutta Italia.