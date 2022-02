ROMA (ITALPRESS) – Grandi numeri per gli ascolti anche per la terza giornata del Festival di Sanremo. Per la prima parte (21.30 – 23.42) 12 milioni 849 mila spettatori, con uno share del 53.2 per cento. Per la seconda parte (23.46 – 25.46): 5 milioni 455 mila spettatori, con uno share del 56.8 per cento. L'ascolto complessivo: (21.30 – 25.46) è stato di 9 milioni 360 mila spettatori con uno share del 54.1 per cento. (ITALPRESS). tvi/mgg/com 04-Feb-22 13:50