Short track d’argento, Fontana alla nona medaglia olimpica

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Dopo l'argento di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, sempre dal ghiaccio arriva la seconda medaglia italiana ai Giochi Invernali di Pechino 2022: la conquista la staffetta azzurra di short track, formata da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli, argento dietro alla Cina nella finale olimpica disputata al Capital Indoor Stadium. In testa a metà gara grazie alle prime due frazioniste – Valcepina e Fontana -, l'Italia scivola all'ultimo posto ma un contatto mette fuori causa Ungheria e Canada e Sighel quasi va a prendersi l'oro, ma il photofinish, per appena 12 centesimi, premia i padroni di casa. Si tratta della 13esima medaglia dello short track azzurro, la prima in questa specialità. Primato personale per Arianna Fontana, sul podio in cinque edizioni dei Giochi e alla nona medaglia della carriera, a -1 dal primato italiano di Stefania Belmondo: la prima gioia a Torino 2006 (bronzo nella staffetta femminile), altro bronzo nei 500 a Vancouver 2010, quindi i tre podi di Sochi 2014 (argento nei 500, bronzo nei 1500 e nella staffetta femminile), fino all'apoteosi di Pyeongchang 2018 (oro nei 500 e argento ancora nella relay donne). Adesso un altro argento da aggiungere alla sua ricca collezione. "Complimenti al Presidente Gios, alla Federazione, ai tecnici e alla staffetta. Arianna oggi è diventata anche l'atleta al mondo più medagliata nella storia dello short track. Abbiamo iniziato queste Olimpiadi alla grande, con due medaglie storiche: la prima tra le donne nel pattinaggio di velocità e la prima in assoluto in una staffetta mista. L'Italia c'è. Date retta a me: ne vedremo delle belle" il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò. 05-Feb-22