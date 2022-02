Centrodestra, Meloni “Voglio garanzie dagli alleati”

ROMA (ITALPRESS) – "Questo lo vedremo, intanto non dipende solo da me". Lo dice a "Non è l'Arena" su La7, la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, rispondendo alla domanda di Massimo Giletti se sia pronta a correre da sola alle prossime elezioni. "Non faccio più buon viso a cattivo gioco. Voglio garanzie che gli alleati vogliono stare nel mio campo", ha proseguito Meloni. "Io credo che il centrodestra abbia ragione di esistere se è alternativo alla sinistra, sennò non serve – ha aggiunto -. C'è qualcosa che non torna, e a questo punto serve chiarezza. Salvini dice che coltivo il mio orticello? Il mio orticello sono i valori della destra e del centrodestra. Se qualcuno mi dice che devo coltivare l'Ulivo nel mio orticello io dico no". Dalla Meloni freddezza sulla proposta del modello di partito repubblicano avanzata dal leader della Lega Matteo Salvini. "Il Partito Repubblicano non mi riguarda – ha spiegato la presidente di Fdi -. E non mi sembra che i repubblicani siano alleati di governo dei democratici… Sono scelte che fanno altri, le rispetto, le guardo con interesse ma non mi riguardano". (ITALPRESS). sat/red 06-Feb-22 22:49