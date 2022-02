Centrodestra, Tajani “Basta polemiche, serve un salto di qualità”

ROMA (ITALPRESS) – "Il centrodestra deve fare un salto di qualita' e diventare protagonista della modernizzazione del Paese. Basta con le polemiche e i temi che appassionano solo il palazzo. I nostri valori non cambiano, al centro mettiamo sempre la persona, ma il mondo va avanti. Le bollette dell'energia aumentano. Le aziende italiane del settore agroalimentare non riescono a trovare giovani tecnicamente preparati. Noi che risposte diamo a questi problemi? E' questo che deve chiedersi il centrodestra, se nel 2023 vuole vincere e governare". Così, in un'intervista a Libero, il vicepresidente di Forza Italia e del Ppe Antonio Tajani. Il centrodestra esiste ancora "perche' c'e' il popolo di centrodestra. Il centrodestra politico deve essere trasformato, aggiornato e rafforzato, e non si puo' certo dire che sia un monolite. Ma con l'attuale legge elettorale non puo' non esserci", aggiunge. Per Tajani "se il centrodestra vuole ottenere i suoi obiettivi, serve stabilita'. E' il motivo per cui noi e la Lega abbiamo votato per Mattarella: la stabilita'". Quanto ai rapporti con Giorgia Meloni, "quelli personali, buoni come sempre. Quelli politici ci vedono ovviamente divisi: noi siamo al governo, loro all'opposizione, certe tensioni sono inevitabili". Pero' tra un anno si vota e i toni all'interno della coalizione non sono mai stati cosi' duri: "E' chiaro che il centrodestra, se vuole vincere le elezioni, deve trovare una sintesi. Per questo Forza Italia sta evitando di fare polemiche, concentrandosi sulla soluzione dei problemi di famiglie e imprese. Sappiamo che si puo' andare al governo solo se il centro del centrodestra, quello che rappresenta in Italia il Ppe, riesce a raccogliere tanti consensi da permettere alla coalizione di vincere e risultare credibile a livello internazionale", ha concluso Tajani. (ITALPRESS). ads/c/r 07-Feb-22 08:41