Sicurezza a Milano, Lamorgese “255 uomini in più nei prossimi mesi”

MILANO (ITALPRESS) – A Milano "come forze di polizia l'organico andrà a aumentare nell'arco di alcuni mesi, fino a 255 uomini in più, nell'immeditezza che ne arriveranno metà". Lo annuncia il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, oggi in prefettura a Milano, dove ha partecipato al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Presenti anche il prefetto cittadino, Renato Saccone, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il capo della polizia di Stato, Lamberto Giannini. L'arrivo del ministro dell'Interno a Milano era stato richiesto a più voci dopo le aggressioni avvenute a Capodanno in piazza Duomo da parte di giovani nordafricani ai danni di ragazze, molestate sessualmente, e una lunga successione di fatti di violenza urbana. Quello di oggi, ha riferito Lamorgese, "è stato un incontro concreto, sono state esaminate tutte le problematiche vissute sul territorio. Ci siamo detti quello che funzionava e quello che non è andato in maniera perfetta. Abbiamo parlato degli organici delle forze di polizia sul territorio, ma la sicurezza si gioca su diversi livelli: prevenzione, repressione, ma non solo". (ITALPRESS). fmo/mgg/red 07-Feb-22 15:23