Volvo, a gennaio quota auto elettriche vendute al 31,7%

ROMA (ITALPRESS) – A gennaio Volvo Cars ha registrato vendite per 47.561 auto e un calo del 20,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Sebbene la produzione abbia continuato a migliorare gradualmente, le consegne ai clienti privati sono state rallentate a causa di un aumento delle auto ferme in lavorazione. Il problema degli approvvigionamenti continua a ridursi, ma la carenza di componenti rimarrà un fattore limitante per Volvo Cars e per l'industria automobilistica in generale. Le vendite dei modelli recharge di Volvo Cars sono aumentate dell'11,5% a gennaio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, rappresentando il 31,7% di tutte le Volvo vendute globalmente durante il mese. Le vendite di auto a trazione completamente elettrica sono più che raddoppiate nel primo mese del nuovo esercizio rispetto al gennaio 2021 e costituiscono il 6,6% delle vendite totali. Le vendite europee per il mese sono scese del 24,8%, per un totale di 18.691 unità consegnate, di cui il 53,1% risulta costituito da modelli recharge. In Cina, le consegne sono diminuite del 23,6%, attestandosi a 14.629 auto in gennaio. Sempre nel corso del mese, le vendite hanno raggiunto 7.110 unità sul mercato statunitense, segnando una diminuzione del 12,8% rispetto a gennaio 2021. A gennaio 2022, la XC60 è risultata il modello più venduto con 14.516 unità, seguita dalla XC40 con 12.286 consegne e dalla XC90 con vendite pari a 7.243 auto. (ITALPRESS). ads/com 07-Feb-22 14:44