Debutta l’8 marzo la nuova Mazda CX-60 Phev da 300 Cv

ROMA (ITALPRESS) – Farà il suo debutto mondiale l'8 marzo la nuova Mazda CX-60 Phev, il primo dei due nuovi modelli del Large Product Group del Marchio che saranno introdotti nel corso dei prossimi due anni in tutta Europa. La CX-60 PHEV è espressione dell'impegno di Mazda verso la mobilità sostenibile con un approccio multi-soluzione e secondo il principio della soluzione giusta al momento giusto. In futuro verrà affiancata dalla CX-80, che sarà caratterizzata da tre file di sedili. Aprirà l'introduzione in Europa di modelli ibridi plug-in con un powertrain che abbina un motore a benzina quattro cilindri in linea da 2,5 litri con un motore elettrico che ne migliora le prestazioni per una potenza complessiva di oltre 300 CV. Il primo powertrain PHEV di Mazda offrirà un'accelerazione fluida e potente dando al conducente maggiore sicurezza e divertimento di guida nella più ampia gamma possibile di scenari di utilizzo. (ITALPRESS). tvi/com 08-Feb-22 16:48