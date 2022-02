Covid, 81.367 nuovi casi e 384 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 81.367 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri 101.864) a fronte di 731.284 tamponi effettuati su un totale di 178.300.531 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 384 i decessi (ieri 415), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 149.896. Con quelli di oggi diventano 11.847.436 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.874.625 (-53.175), 1.885.343 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 17.932 di cui 1.350 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 9.822.915 con un incremento di 134.460 unità nelle ultime 24 ore. (ITALPRESS). gor/mgg/red 09-Feb-22 18:51