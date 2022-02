Si chiama smart #1 il primo modello della nuova generazione

ROMA (ITALPRESS) – Smart rinnova il marchio, il prodotto e il modello di business per entrare in una nuova era. In qualità di marchio automobilistico premium con tecnologia full electric, smart sta ampliando il suo portafoglio prodotti e ha ufficialmente svelato la nomenclatura del primo modello della sua nuova generazione di veicoli. La nuova smart #1 ha recentemente completato una serie di test aerodinamici e invernali. La qualità costruttiva, le prestazioni e l'affidabilità della smart #1 dimostrano la forza di una partnership in grado di offrire il meglio dei due mondi – il team di design globale di Mercedes-Benz e il dipartimento di ingegneria smart – e che fa ben sperare per l'attesissimo lancio previsto nel corso dell'anno. (ITALPRESS). tvi/red 10-Feb-22 16:21