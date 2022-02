Visintin bronzo olimpico nello snowboardcross “L’aspettavo da 8 anni”

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Omar Visintin conquista la medaglia di bronzo nello snowboardcross ai Giochi Invernali di Pechino. Il 32enne altoatesino, originario di Merano, chiude al terzo posto al Genting Snow Park di Zhangjakou, alle spalle dell'austriaco Alessandro Haemmerle, oro, e del canadese Eliot Gondin, argento. Si tratta dell'ottava medaglia per l'Italia ai Giochi: 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi ed è la prima nella storia della specialità in campo maschile in cinque edizioni. "Aspettavo questa medaglia da otto anni: a Sochi 2014 arrivai da favorito e poi venni eliminato nei quarti, anche a PyeongChang 2018 successe la stessa cosa e uscii addirittura prima. Adesso sono arrivato un po' meno favorito, ma sapevo di avere buone chances al mio arco". Omar Visintin pareggia i conti con la sfortuna. "Sono partito nella big final con la consapevolezza che avrei potuto giocare le mie carte, poi raggiungere il podio è una cosa diversa – racconta – Adesso ci riposiamo qualche ora per goderci questo risultato, da domani ci concentriamo sulla prova a squadra dove siamo fortissimi e in lizza per un'altra medaglia". "Grande Omar! Oggi ci siamo ripresi quello che avevamo perso ieri con la Moioli. Una prova di carattere in una finale tutt'altro che facile. Mi piace sottolineare che questa è l'ottava medaglia vinta in sette discipline differenti. Non credo che al mondo ci siano tante altre nazioni che possano vantare questo primato. E per lo snowboard non è finita: c'è ancora la prova della squadra mista di sabato. Restate sintonizzati" il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò. (ITALPRESS). gm/red 10-Feb-22 10:09