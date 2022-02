Eddie Vedder, esce il nuovo album “Earthling”

MILANO (ITALPRESS) – Eddie Vedder pubblica oggi il suo nuovo album solista "Earthling", disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD e LP. In occasione dell'uscita, alle 20 di questa sera, i fan potranno guardare un'esclusiva intervista tra Vedder e Bruce Springsteen presentata da Amazon Music e diretta da Thom Zimny. Nello speciale, filmato nella fattoria di Springsteen in New Jersey, i due artisti analizzano "Earthling", l'album di Vedder, approfondendo la produzione, la sua scrittura e le collaborazioni con Stevie Wonder, Ringo Starr, Elton John e Andrew Watt. L'intervista sarà poi disponibile sulla pagina YouTube di Eddie Vedder a partire da domenica 13 febbraio. (ITALPRESS). mgg/com 11-Feb-22 12:35