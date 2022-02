Spoticar, la scelta sicura per il veicolo usato

TORINO (ITALPRESS) – Spoticar, brand europeo del gruppo Stellantis per il second hand, è garanzia di professionalità e certifica la qualità dei prodotti commercializzati. "Che si tratti di un privato oppure di un'azienda, SPOTICAR ha un compito preciso: accompagnare l'utente nella scelta del proprio veicolo usato". Lo sottolinea Roberto Pastore, Marketing Manager di SPoticar, mentre ricorda che nell'offerta sono incluse sia vetture che veicoli commerciali. La rete abbraccia tutto il territorio italiano e garantisce l'usato dopo ben 100 punti di controllo. Motore, carrozzeria, comparto elettrico, certificazione dei chilometri percorsi e test drive prima della consegna, fanno parte della routine che precede l'ingresso in showroom del veicolo. le garanzie proseguono anche dopo l'acquisto, poiché ogni veicolo potrà beneficiare di una copertura per 12 mesi o per i primi 15.000 chilometri, senza ulteriori costi di manutenzione. La garanzia include soccorso stradale, veicolo sostitutivo gratuito in caso di panne, rientro a casa ed eventuale soggiorno in albergo. Non ultimo, l'esclusiva formula "soddisfatto o rimborsato Spoticar" offre anche la possibilità di rimborsare o sostituire la vettura, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna, dopo l'opportuna verifica sulle condizioni della vettura. L'usato di qualità include non solo i brand del gruppo Stellantis, ma tutti i marchi, con qualunque chilometraggio, a condizione che non superino i 10 anni. L'offerta si estende ai modelli elettrici, ibridi o ibridi plug-in, accogliendo il nuovo trend di ricerca dell'usato. L'acquisto di un veicolo second hand Spoticar fornisce le stesse prerogative che riguardano il nuovo. A iniziare dalla permuta di un altro veicolo, che viene quotato gratuitamente dagli specialisti. Analoga è anche la possibilità di finanziare l'acquisto, con piani di rateizzazione in base alle esigenze individuali. Che il percorso di acquisto inizi online dal sito web Spoticar.it, oppure presso gli 150 showroom Spoticar presenti sul territorio nazionale, l'esperienza di acquisto sarà sempre in nome di semplicità e di esclusive garanzie. (ITALPRESS). tvi/com 11-Feb-22 14:14