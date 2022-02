Covid, Costa “Mascherine al chiuso? Difficile dare date”

ROMA (ITALPRESS) – Per la caduta dell'obbligo delle mascherine al chiuso è "difficile dare date e fare previsioni, dobbiamo procedere con gradualità e prudenza, valutare dati quotidiani che ci indicano un quadro migliore". Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, intervistato da Rtl. "Per quanto riguarda le mascherine all'aperto, è un segnale di fiducia importante dopo due anni di restrizioni, i cittadini hanno aderito con numeri importanti alla campagna vaccinale – prosegue – Discoteche? È il settore che forse ha pagato il prezzo più alto, da ieri anche per loro inizia un nuovo percorso che guarda al futuro con fiducia e positività. La nostra intenzione è quello di avviare un percorso senza tornare indietro, confido che anche per questo comparto economica possa esserci gradualità e ritorno alla normalità". "Dobbiamo in tutti i modi cercare di ridurre la platea di non vaccinati, coloro che occupano prevalentemente le terapie intensive sono loro e non possiamo permettercelo perché dobbiamo dare l'opportunità agli ospedali di continuare con le attività ordinarie. Sull'obbligo del super green pass rinforzato degli over 50 dobbiamo essere rigidi, andando anche oltre la scadenza del 15 giugno. Siamo convinti della scelta presa e dobbiamo assolutamente tenere il punto" ha proseguito Costa. (ITALPRESS). spf/pc/red 12-Feb-22 09:37