Bollette, Letta “Momento giusto per aiutare le famiglie e le imprese”

ROMA (ITALPRESS) – "Caro bollette? Questa è la settimana giusta in cui è necessario dare un messaggio forte alle imprese e alle famiglie, perché la ripresa è a rischio per colpa del caro bollette e dei costi dell'energia, e a questo si aggiunge un grande rischio quello della crisi in Ucraina". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine della presentazione del libro "L'uomo delle regole. Sergio Mattarella e la terza fase della Repubblica". "Credo sia il momento giusto, il governo sta lavorando nella giusta direzione per aiutare le famiglie e le imprese", ha aggiunto. (ITALPRESS). ror/sat/red 14-Feb-22 18:41