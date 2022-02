Arriva il nuovo Honda HR-V e:HEV Full Hybrid

ROMA (ITALPRESS) – Con il "porte aperte" dell'ultimo weekend di febbraio (sabato 26 e domenica 27, ndr) arriva nelle Concessionarie Honda (Trova una Concessionaria Honda) il nuovo HR-V e:HEV Full Hybrid autoricaricabile. Linee da coupé accompagnate dai profili scolpiti delle fiancate, contraddistinti da una traiettoria netta che dal posteriore si slancia verso il frontale, creando un design semplice e moderno. Le dimensioni sono simili rispetto al modello precedente, con l'altezza del tetto che è diminuita di 20mm, l'altezza da terra che è stata portata a 188mm e i cerchi da 18" di serie su tutte le versioni. Il tutto per garantire un aspetto da SUV familiare ma con un carattere divertente e un'attitudine che infonde sicurezza. Piacere di guida che viene offerto dai miglioramenti al telaio e alle sospensioni, ma che trae beneficio anche dall'avanzato propulsore Full Hybrid e:HEV capace di generare una coppia massima di 253Nm e una potenza di 131 CV, nel pieno rispetto dell'ambiente e dei costi. Il sistema, composto da due motori elettrici compatti collegati a un motore benzina a ciclo Atkinson DOHC i-VTEC da 1.5 litri e ad una batteria agli ioni di litio, garantisce massimi livelli di efficienza misurati in 5,4 l/100 km (WLTP) nel ciclo combinato. Consumo però che si azzera nel traffico urbano, dove HR-V nel 91% dei casi è in grado di funzionare in modalità 100% elettrica. Il passaggio tra le modalità Electric Drive, Hybrid Drive ed Engine Drive viene effettuato dall'unità di controllo elettronico intelligente che sceglie in automatico e senza che il conducente se ne accorga la modalità più efficiente dal punto di vista dei consumi, nella specifica situazione di guida. La tecnologia e:HEV di Honda permette inoltre di sfruttare la frenata rigenerativa, un sistema che recupera l'energia altrimenti dispersa durante la fase di frenata, sfruttandola per ricaricare la batteria e allungare l'autonomia dell'auto. Accomodandosi alla guida si nota il grande spazio degli interni che posizionano HR-V ai vertici della categoria per comfort e praticità, anche grazie alle avanzate tecnologie presenti a bordo. L'intelligente assemblaggio dei componenti, che prevede tra le altre cose il posizionamento del serbatoio al centro della vettura, ha permesso ad Honda di mantenere i versatili Sedili Magici, che si abbattono o si sollevano a seconda delle esigenze per ottenere sempre la massima flessibilità. Inoltre, nel nuovo HR-V, è aumentato sensibilmente lo spazio per gambe (35 mm) e spalle, caratteristiche che unite ai nuovi sedili a materassino aiutano a limitare l'affaticamento nei viaggi più lunghi e ad aumentare il comfort nell'uso quotidiano. Il senso di connessione con il mondo esterno inizia da una visuale eccellente, ottenuta attraverso una serie di migliorie: una nuova posizione di guida, sollevata di 10 mm rispetto al modello precedente; la forma dei finestrini, pensata per far entrare quanta più luce possibile; la linea piatta del cofano e gli specchietti laterali, ora sono posizionati più in basso sulla portiera. Gli interni ricreano le sensazioni di robustezza e solidità tipica di un SUV, con rivestimenti in tessuti moderni e morbidi materiali. Il design semplice e moderno è riconoscibile dalla linea orizzontale del quadro comandi e dalle linee semplici e ordinate presenti in tutto l'abitacolo. Su HR-V la sicurezza è poi di serie, con le tecnologie Honda per la sicurezza attiva e passiva progettate per rendere la guida più semplice e sicura. Su tutte le versioni è infatti disponibile Honda SENSING, la più completa gamma di soluzioni avanzate per la guida assistita della categoria. Il sistema prevede al centro del proprio funzionamento una nuova telecamera ad angolo più ampio e ad alta definizione, che migliora il campo visivo e il funzionamento notturno, aumentando la sicurezza in una serie di situazioni più complesse che possono accadere nella vita di tutti i giorni. Molto interessante il prezzo di acquisto. Honda, infatti, offre il nuovo HR-V e:HEV Full Hybrid a partire da 28.300 euro con 3.000 euro di Hybrid Bonus Honda in caso di permuta o rottamazione e fino a 8 anni di Garanzia Estesa. (ITALPRESS). tvi/red 16-Feb-22 12:43