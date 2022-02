L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 21 al 27 febbraio

Ariete ♈

La settimana si comincia con un po’ di nervosismo, con questa luna di transito in Bilancia, quindi opposta a voi, che vi rende poco malleabili, anzi, proprio irascibili…. calma e pazienza, saranno preziose alleate…Venere e Marte sono sempre in Capricorno, e causano ritardi e quindi non è il momento di prendere delle decisioni. È il momento di aspettare e riflettere, Saturno è alleato con mercurio, quindi siete lucidi e potentissimi nelle facoltà mentali, diventate più sereni nei vostri giudizi, meno impetuosi, e sarete veramente infallibili! Tra poco grandi cambiamenti, assolutamente fortunati.

Toro ♉

I nati all’inizio della terza decade, sono baciati dall’amore….in tutte le sue sfumature… veramente un momento magico. Venere e Marte in Capricorno, spingono tutti all’amore, ma voi in modo particolare. Alcuni,sollecitati da urano , stanno per arrivare al limite della sopportazione, ma non dovete fare nulla, piano piano,troverete la giusta direzione. Con urano, bisogna stare molto calmi, e i tori lo sono di natura, e non devono mai arrabbiarsi, perché diventano un cataclisma! Quindi, valutate voi, in certi momenti bisogna essere fermi ad aspettare che si dipani la matassa…poi voi non amate i colpi di scena, che urano comporta, allora andate in campagna a contatto con la natura, e ritroverete sicuramente il vostro equilibrio.

Gemelli ♊

Adesso è il momento di stare più attenti, non potete più prendere tutto alla leggera come fate voi, giocherelloni e spensierati…. troppi pianeti in pesci, non vi aiuteranno nel vostro cammino verso la realizzazione dei progetti che avete! Bisogna resistere, tirare fuori la giusta grinta, perché non tutti vi saranno amici e complici, come generalmente è! Siete simpatici di natura,e questo vi rende vincenti e favoriti nei rapporti sociali, sapete vendere tutto, anche la luna, ma adesso, non sarà così facile. I conti non tornano, la simpatia non basta, e magari avete dimenticato di chiarire qualche bega legale o burocratica…a volte bisogna diventare quasi pedanti, per trovare una soluzione ai problemi. Non è il momento di essere superficiali!

Cancro ♋

Settimana complessa, con influenze molto contrastanti, quasi altalenanti… già abbiamo un carattere lunare, quindi molto mutevole, chi scrive è del segno, ma pianeti molto favorevoli nei pesci, propongono occasioni e belle opportunità, ma i pianeti in Capricorno non vogliono fare da collaboratori per realizzare i nostri desideri, quindi dobbiamo aspettare che presto escano dal Capricorno, e quindi potremo raccogliere più facilmente i vantaggi del transito di Giove,a noi molto favorevole. Si tratta di aspettare un pochino e questa strana sensazione di leggero disagio, dovrebbe disciogliersi e un bel sereno ci farà vedere meglio le cose.

Leone ♌

Non è ancora il momento di prendere decisioni. Mi dispiace ma secondo l’astrologia naturalmente, bisogna aspettare. Sicuramente avete imparato l’arte dell’attesa e della pazienza, nonché lo studio della strategia….lo so, è dura, ma conviene piegarsi alle leggi e quando siamo sul banco degli accusati, bisogna accettare la sfida! Questo non è il momento del successo e del riconoscimento del merito, né del supporto degli amici o dei collaboratori! Benissimo, avete imparato che potete fare tutto da soli. Anche se vi manca la Corte che da bravi leoni sapete tenere intorno a voi, questo è il momento della solitudine. Sappiate riconoscere i veri amici, pochi, e presto, con l’arrivo di Giove in ariete, potrete trovare tutte le rivincite che state meditando…

Vergine ♍

State facendo molto, questo momento così complesso, ma affascinante, siete portati a trasgredire e osare,cosa per voi quasi impensabile fino a poco tempo fa… ma la vita è così, piena di sorprese! Urano spinge alla novità e alla voglia di avventura, i pianeti in Capricorno vi aiuteranno negli incontri, che saranno intriganti e seducenti, quindi sarà difficile resistere. Ma voi siete sempre molto analitici e poi non fareste mai un passo falso, ma vi chiedo solo di essere più disponibili , e potrebbero accadere cose anche molto piacevoli. Le sorprese sono dietro l’angolo, aspettatevi di tutto, anche il ritorno di una vostra vecchia fiamma, dal vostro passato, che non vi aveva mai dimenticato del tutto!

Bilancia

Sempre favoriti nei progetti di lungo termine, dove è richiesto un supplemento di serietà, visto che è Saturno che deve essere soddisfatto, il che non è poi così facile. Nulla può essere lasciato al caso o all’improvvisazione, tutto deve essere vagliato e studiato nei minimi dettagli. Voi in questo siete insuperabili, non a caso siete il segno della giustizia e della magistratura! Adesso dovete essere giusti ma con voi stessi, ed è la cosa più difficile. È un momento di grande profondità, nulla può essere tralasciato. Altrimenti i nodi al pettine verranno subito, nemmeno dovrete aspettare più di tanto…. quindi grande impegno e serietà.

Scorpione 🦂

Una settimana di grande successo. Forse troppo…. avete l’imbarazzo della scelta! Venere e Marte in Capricorno vi sono alleati, gli incontri sono favoriti e la luna che sta passando vi porterà anche novità . Giove sta regalando fortuna e ottimi appoggi ai nati a cavallo tra la prima e la seconda decade…. ma tutti sono favoriti e pieni di richieste. Mai siete stati così ricercati, veramente da chiunque. Solo i coinvolti nel transito di Saturno e di urano, sono in attesa di organizzare la loro vita, ma saranno costretti ad andare avanti anche senza la loro volontà, cercate di adattarvi, questo suggerisce l’umana esperienza. Le scelte che vi impongono, potrebbero rivelarsi anche propizie, in fondo.

Sagittario ♐

State in attesa di partire per un viaggio, ma al momento non vi è possibile! Troppi pianeti in pesci, che vi creano ostacoli, magari non avete nemmeno rinnovato il passaporto! Capisco che per voi stare fermi è quasi impossibile, ma in certi momenti è quasi inevitabile. Adesso è il momento di aspettare, dovete essere più cauti, e non partire per l’avventura, che tanto amate. Sicuramente ritroverete tutta la vostra baldanza con l’arrivo del caldo, adesso troppi sono gli ostacoli, anzi sono gli impegni seri e di tutta una vita che dovete prendere in considerazione. Magari dovete sistemare una vostra situazione sentimentale, che va ufficializzata…. chissà, non sempre si può vivere alla giornata. Ci sono impegni che richiedono un ripensamento più preciso.

Capricorno ♑

Settimana sotto i riflettori, come succede da un po’ di tempo…. complimenti, avete anche cambiato un po’ il carattere, vi siete inteneriti, da tante attenzioni e carinerie che avete ricevuto da tutti! In effetti avete un cielo quasi unico, è praticamente tutti vi vogliono bene…. questo transito di Venere, dura da mesi, vi ha fatto scoprire il mondo dei sentimenti, per voi così sospettosi ed esigentissimi, poco frequentato, ma penso che anche i più riottosi si siano arresi alle lusinghe di tanto appoggio planetario. In più Giove nei pesci,ora consoliderà e renderà più stabile quello che vi sembrava temporaneo. Accettate tutti gli inviti, vale la pena di rischiare.

Acquario ♒

La luna nel suo breve transito in Bilancia vi regalerà momenti piacevoli, che molti di voi ne hanno bisogno. Molti stanno uscendo da un lavoro di ristrutturazione di sé stessi, che vi ha sfinito…lo so… ma la buona notizia è che Saturno sta andando diretto, quindi anche se vi costringe a scelte non proprio di vostro gradimento, ma tutto si dirige verso una soluzione condivisa. I nati nella prima parte del segno sono stremati, ma hanno superato un valico di montagna e questo resterà come una prova superata, una vostra vittoria. Chi ha pianeti nel vicino Capricorno, ha avuto più opportunità, ma tutti tra poco ritorneranno come ai vecchi tempi, ma più maturi e consapevoli. Non si può dare confidenza a tutti.

Pesci

Stanno arrivando pure gli altri pianeti a rinforzare l’effetto di Giove, spero che vi stiate guardando bene intorno, perché non dovete perdere tempo con i sogni! Questo è il momento di agire. Tutto è pronto per essere un incontro fondamentale per voi, o per il cuore o per il portafoglio! Aguzzate la vista, ma soprattutto ascoltate il vostro sesto senso, che è pressoché infallibile…. attenti alle sirene, che non vogliono farci realizzare, ma i giusti incontri dovete saperli capire….e quelli sono di quelli che durano tutta la vita. Attenzione quindi. Non fatevi trasportare dai dubbi e dai sogni, siate anche pratici, così porterete a casa un bel bottino pieno!