Al via la rassegna “Scelti dalla Critica” ideata dal critico Claudio Carabba

Martedì 22 febbraio alle ore 21.15 “Ariaferma” il film di Leonardo Di Costanzo. In sala, oltre al pubblico, i nuovi critici del futuro, grazie alla prima edizione del Premio Claudio Carabba per la critica cinematografica

Dopo il forzato stop dello scorso anno, la rassegna “Scelti dalla critica”, in sinergia con Sncci Gruppo toscano e Spazio Alfieri, propone tutti i martedì dal 22 febbraio al 5 aprile proiezioni in lingua originale sottotitolate e introdotte da uno dei soci del Sindacato con ospiti autori, attori e registi.

La kermesse, ideata da Claudio Carabba otto anni fa è divenuta negli anni un riferimento per i cinefili e rimane legata a doppio filo alla figura del critico, grazie al Premio Claudio Carabba per la critica cinematografica a lui dedicato e rivolto agli studenti maggiorenni delle scuole superiori fiorentine, coinvolti grazie al programma Lanterne Magiche della Fondazione Sistema Toscana. In sala, dunque, oltre al pubblico, i nuovi critici del futuro: i giovani in concorso a questa prima edizione del Premio che porterà i due vincitori alla prossima Mostra del Cinema di Venezia (con il sostegno di Uniccop Firenze).

L’obiettivo è quello di stimolare nei giovani partecipanti quelle qualità che per il critico e accanito cinefilo erano essenziali: curiosità ed entusiasmo. Si vuole contribuire così alla partecipazione delle nuove generazioni alla visione dell’opera cinematografica con uno sguardo più attento e motivato, capace di ‘esprimersi’ attraverso un elaborato scritto, sintesi critica e costruttiva scaturita dalla visione dei film proposti in rassegna.

Sin dalla sua prima edizione, “Scelti dalla critica” seleziona i migliori titoli dell’anno passato: “accanto a film di grande successo, vengono proposte altre pellicole, che per vari motivi hanno trovato minore spazio sul mercato, anche perché gli incassi non sono l’unico metro con cui giudicare il cinema”, così Claudio Carabba presentava la sua idea di riabilitare alcuni film ritenuti dalla critica ufficiale non degni di considerazione, una convinzione radicata da almeno 20 anni in lui che conosceva e amava tutte le forme di intrattenimento. Sette i titoli in programma, che a dispetto della pandemia, hanno contrassegnato una stagione avvincente e irrequieta.

Primo film in apertura il capolavoro di Leonardo Di Costanzo Ariaferma con Toni Servillo e Silvio Orlando, la guardia e il detenuto, sullo sfondo un vecchio carcere in Sardegna, due gruppi di uomini si fronteggiano in un tempo sospeso. La struttura è in dismissione. Ma un problema burocratico rimette tutto in gioco. Le regole saltano, le distanze fra agenti e detenuti vacillano, le normali procedure si incrinano, la certezza di una soluzione si allontana. Il tempo scivola e insieme si immobilizza. Il duetto in sottrazione fra Servillo e Orlando, guardia e ladro, è da antologia.

Spazio Alfieri

martedì 22 febbraio, ore 21.15

Ariaferma

di Leonardo Di Costanzo

con Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano, Roberto De Francesco

Italia/Svizzera 2021, 115 minuti

Ingresso: intero euro 7,00; ridotto soci Unicoop euro 6,00 www.spazioalfieri.it