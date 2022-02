Red Rocket, ecco il trailer ufficiale

Il nuovo audace film dello scrittore-regista Sean Baker (Un sogno chiamato Florida, Tangerine), interpretato con una performance magnetica e frizzante da Simon Rex, Red Rocket è un ritratto cupo, divertente e umano di un imbroglione tipicamente americano, e della sua città natale che lo tollera a malapena.

SINOSSI

Dopo anni di carriera da attore porno a Los Angeles, Mikey Saber abbandona tutto e fa ritorno nella sua città d’origine, Texas City, dove però non sembra essere il benvenuto. Rimasto senza una casa, senza soldi e senza lavoro, è costretto ad andare a vivere di nuovo insieme alla sua ex moglie e alla madre di lei. Per riuscire a pagarsi l’affitto, Mikey finisce per riprendere certe sue vecchie abitudini, ma l’incontro con Strawberry, la giovane cassiera di un negozio di ciambelle con la quale trova una intensa affinità, gli donerà la speranza in un nuovo inizio.

Regia: Sean Baker

Sceneggiatori: Sean Baker, Chris Bergoch

Produttori: Sean Baker, Alex Saks, Samantha Quan, Alex Coco,Shih-Ching Tsou

Cast: Simon Rex, Bree Elrod, Suzanna Son

Il film Red Rocket, , è distribuito da Universal Pictures e in uscita giovedì 3 marzo.

Guarda il trailer ufficiale: