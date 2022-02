Ucraina, Zelensky “Non ci arrenderemo, lotteremo in ogni piazza”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – "Non ci arrenderemo". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di un discorso alla nazione, in cui ha chiesto a chiunque abbia esperienza militare di unirsi alla difesa del Paese, dopo l'inizio dell'attacco russo. Zelensky ha spiegato che fornirà armi alle persone che le vogliono, e ha esortato a fare donazioni di sangue poiché ci sono soldati feriti negli ospedali. L'Ucraina ha interrotto i rapporti diplomatici con la Russia, conferma il presidente. "Lotteremo per il nostro Paese e lo sosterremo nelle piazze di ogni città", ha aggiunto, sottolineando come l'Ucraina non rinuncerà alla sua indipendenza. (ITALPRESS). jp/sat/red 24-Feb-22 11:12