Vespa 125 Lego, un’icona di stile in formato mattoncino

MILANO (ITALPRESS) – Quando due eccellenze si incontrano, non possono che nascere idee sorprendenti. Da un lato il Gruppo Lego, che da 90 anni ispira i costruttori di domani attraverso il potere del gioco, dall'altro Vespa, simbolo della creatività e del design italiano dal 1946: insieme, i due grandi brand, presentano Lego Vespa 125, frutto della genialità dei progettisti dei rispettivi team. Un progetto, quello dedicato al nuovo set Lego Vespa 125, nato per celebrare l'avanguardia ingegneristica e stilistica di Vespa, la due ruote più amata di sempre, capace di creare e portare sulle strade di tutto il mondo un fenomeno culturale e di eleganza. Proprio come l'originale, il modellino in mattoncini Lego, che sarà disponibile dal 1° marzo, è ricco di dettagli raffinati, come il mazzo di fiori nel cestino sul retro, la ruota di scorta, il cofano del motore rimovibile, il manubrio con ruota sterzante e il cavalletto. Anche la palette colori scelta esprime l'esclusività del concept: la tonalità azzurro pastello è un richiamo alle tonalità anni '60 e al mondo Vespa ed è utilizzato molto raramente all'interno delle linee LEGO; inoltre, è la prima volta che nel mondo dei mattoncini appare una ruota composta da due colori: nero per la gomma e bianco per la parte interna dello pneumatico. "Lavorare con il team di Piaggio per creare questo capolavoro del mondo delle due ruote è stata un'esperienza incredibile! La parte di progettazione del set che più mi ha entusiasmato è stata la riproduzione dei dettagli del modello originale, un'occasione per celebrare la classica Vespa degli anni '60. Nella fase di ideazione, questo modellino, mi ha portato indietro nel tempo, ispirando la mia immaginazione e creatività. Speriamo che l'esperienza sia la stessa per i fan!" ha detto Florian Muller, Senior Designer del Gruppo Lego. "Collaborare con Lego è stata una esperienza straordinaria perché ha avvicinato due sogni, Lego e Vespa, accomunati dalle possibilità di espressione infinite che sanno offrire ai loro appassionati. Due brand straordinari capaci di attraversare epoche diverse, sempre sapendosi reinventare perché nel loro DNA c'è la capacità di unire e costruire. Come designer la sfida è stata quella di far convivere le forme morbide di Vespa con quelle dei mattoni di Lego, e mi pare una sfida decisamente vinta" ha detto Marco Lambri, Head of Piaggio Group Design Center. Per rendere lo svelamento del set ancora più straordinario, i brand si sono affidati a due icone del mondo dei motori, Guido Meda e Vera Spadini, che il 24 febbraio, presso il Museo Piaggio a Pontedera, hanno presentato l'evento. I due conduttori, grazie alla loro expertise nel campo delle due ruote, hanno accompagnato gli spettatori collegati alla diretta streaming, in una passeggiata tra le tappe che hanno scandito la storia dell'iconica Vespa e del Gruppo Lego. Un racconto, che si è concluso con lo svelamento di un'edizione molto speciale della protagonista del nuovo set Lego: circondata dai pezzi più iconici di Vespa, un modello in scala 1:1 della Vespa 125, fatto completamente in mattoncini e fedelissimo al veicolo in miniatura. Un capolavoro di ingegneria composto da 110.000 pezzi di 11 colori diversi, pesante 93. 3 kg e realizzato in 320 ore di lavoro da un team di 4 esperti costruttori. Marco Capone, General Manager LEGO Italia "Il 2022, rappresenta per noi del Gruppo Lego un anno molto importante: sono 90 anni che lavoriamo intensamente per ispirare la creatività e l'immaginazione dei costruttori di domani in tutto il mondo. Oggi, presentiamo e celebriamo un'icona di stile e di design, nata più di 70 anni fa da quella che potremmo definire l'espressione più alta di creatività…la stessa che ci sta tanto a cuore. Ed è per questo che sono felice di rinnovare e cementare con il lancio di questo set, la collaborazione con un partner d'eccellenza come Vespa. Ci auguriamo che sempre più persone possano dare voce alle proprie passioni, seguire le proprie aspirazioni, per realizzare, mattoncino dopo mattoncino, progetti che facciano sempre più la differenza". Ma le sorprese non finiscono qui! Un modello gemello della Vespa 125 Lego in scala 1:1, realizzato dal Lego Certified Professional Riccardo Zangelmi, arriverà sulle strade di Milano in fermento per la Fashion Week. Dal 25 febbraio fino al 3 marzo, i passanti curiosi e gli appassionati delle due ruote e del mattoncino, potranno immortalarsi sulla Vespa in scala 1:1 nel POP UP in via Montenapoleone, allestito già dal 24 febbraio per trasmettere su un maxischermo la diretta dell'evento a Pontedera. Un progetto corale che vede coinvolto anche il LEGO Store di Milano San Babila, in Corso Monforte, che ospiterà il master builder Zangelmi per un live building entusiasmante il 25 e il 26 febbraio (orario: 11.00 – 19.00): l'artista, realizzerà un casco (indossabile!) e una ruota di scorta in scala 1:1, per scatti originali e divertenti, ma allo stesso tempo super cool, per rimanere nel mood modaiolo della città. Per dare un tocco unico all'iniziativa, dal 25 febbraio al 3 marzo, sarà esposta nel negozio anche la Vespa 125 originale, concessa dal Museo Piaggio: un pezzo di grandissimo valore storico, che ha ispirato, e continuerà ad ispirare, intere generazioni. Dal 4 marzo poi, il modello in scala 1:1, comprensivo di casco e ruota di scorta, "accenderà" i motori per iniziare il suo viaggio in giro per l'Italia: prima tappa, il LEGO Store di Torino, che offrirà ai fan piemontesi la possibilità di ammirare questo capolavoro formato LEGO fino al 30 Aprile. Per scoprire le altre tappe del tour, seguici su: Local News – LEGO.com IT. Dulcis in fundo, due iniziative per coccolare tutti i fan: "LEGO icona su due ruote" e "VESPA SCRATCH&WIN". Con il concorso "LEGO icona su due ruote"*, l'estate inzia in Toscana a bordo di una Vespa! Il vincitore, infatti, avrà la possibilità di aggiudicarsi 1 romantico tour in Vespa per due persone (con Vespa 125 e un altro modello) alla scoperta dei paesaggi della Maremma, una visita guidata al Museo Piaggio, 2 notti per due persone in un Hotel a 4* a Pisa con pensione completa e tanti altri gadget. Il primo passo per portarsi a casa questa meravigliosa esperienza, è l'acquisto del set LEGO Vespa 125. Per iscriversi all'iniziativa, basterà collegarsi al sito http://www.LEGOiconasudueruote/concorso e seguire le istruzioni. Il concorso parte ufficialmente il 1° marzo e sarà attivo fino al 14 marzo su tutto il territorio nazionale. Chi acquista il set presso il LEGO Store San Babila e il POP UP di Montenapoleone dal 25 febbraio, data dell'inizio della prevendita milanese, avrà comunque l'opportunità di partecipare all'iniziativa conservando lo scontrino. Avrete tempo di tentare la fortuna fino al 14 marzo! Il regolamento completo, qui. Pensato in esclusiva per i 20 LEGO Store, una ulteriore attivazione speciale, "VESPA SCRATCH&WIN", attiva dal 25 febbraio presso il LEGO Store San Babila e dal 1° marzo negli altri 19 LEGO Store sul territorio nazionale. Fino all'8 marzo, a seguito dell' acquisto del set LEGO Vespa 125, sarà rilasciato immediatamente un gratta e vinci che dà la possibilità di aggiudicarsi esclusivi gadget Piaggio! Inoltre, per i set LEGO Vespa 125 ritirati nel POP UP in Montenapoleone, dal 25 febbraio al 3 marzo, sarà possibile ricevere la cartolina "VESPA SCRATCH&WIN" direttamente nello store di San Babila, presentando il coupon dedicato. Il regolamento completo è consultabile su: http://www.legoiconasudueruote/concorsog&v (ITALPRESS). tvi/com 24-Feb-22 17:33