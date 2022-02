Nuova 500 vince il titolo di “City Car 2022” ai GQ Car Awards

TORINO (ITALPRESS) – In occasione dei GQ Car Awards 2022 la Nuova 500 è stata nominata "City Car of the Year", grazie alle sue prestazioni eccezionali e al design intramontabile. Giunto alla quattordicesima edizione e indetto da GQ, la prestigiosa rivista di lifestyle maschile, il concorso ha recentemente modificato i criteri di giudizio, ponendo particolare attenzione ai veicoli elettrici. La giuria è rimasta affascinata dall'icona FIAT, frutto della creatività e dell'ingegno italiano, per il suo stile senza tempo e per il suo innovativo powertrain che assicura sostenibilità ed efficienza. Il tutto sottolineato da una storia leggendaria: dal 1957, infatti, questo simbolo del Made in Italy e della Dolce Vita continua ad accompagnare, con grande personalità, i cambiamenti sociali e culturali dell'Europa. E oggi, dinnanzi a una mobilità sempre più green, la Nuova 500 è la risposta perfetta e accessibile per chi pone attenzione sia alle tematiche ambientali sia a un design moderno e distintivo. Il premio conseguito ai GQ Car Awards è il suo 25esimo riconoscimento internazionale, di cui ben 14 conquistati solo nel Regno Unito, tra cui ricordiamo il titolo di "Car of the Year and Best Small Electric Car 2020" assegnato da Driving Electric, quello di "Best City Car 2021" di Auto Express e il recente "Best Small Electric Car for the City and Best Convertible for Value 2022" attribuitole dalla rivista What Car?. A questi prestigiosi riconoscimenti vanno aggiunti anche il premio "Miglior Design 2020" della rivista tedesca Auto Motor und Sport, quello di "Miglior Design Concept" del famoso concorso internazionale "Red Dot Design Award" e il premio italiano "Auto Europa 2022". Lo spirito della Nuova 500 è ben rappresentato nella campagna pubblicitaria "Spark Something Beautiful" disponibile nel Regno Unito. Creato in collaborazione con Jacob Collier, il musicista e compositore britannico vincitore di cinque Grammy e l'Universal Music Group for Brands, lo spot è stato progettato per aumentare la consapevolezza e celebrare la bellezza del mondo naturale. La tagline della campagna deriva dalla gioiosa esperienza di guida della Nuova 500 e dalla sensazione di riconnettersi con il mondo esterno esaltata dal silenzioso motore elettrico. (ITALPRESS). tvi/com 25-Feb-22 14:11