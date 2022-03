A Quattrozampeinfiera raccolta solidale e contro gli sprechi di accessori pet

“Dona ricchezza ricicla accessori pet a nuova bellezza” è lo slogan della nuova campagna di sensibilizzazione, dedicata all’importanza del riciclo e riuso, lanciata dal veterinario Federico Coccia in occasione della quarta edizione di Quattrozampeinfiera, il più grande appuntamento dedicato agli amanti di cani e gatti pronto a tornare nella Capitale, il 5 e il 6 marzo alla Fiera di Roma, per due giorni di intense emozioni e tante novità. Con lo scopo di educare al rispetto dell’ambiente, incentivando la riduzione degli sprechi, la campagna prende esempio proprio da alcune creature, come uccelli o ragni, che utilizzano gli scarti presenti in natura per costruire nidi o ragnatele. Ecco, quindi, l’invito a restituire nuova vita ad oggetti ed accessori. A spiegarlo sarà proprio Coccia nello spazio “Il Salotto di Federico“, allestito all’interno della fiera, nel quale ospiterà esperti, volontari, personaggi dello spettacolo insieme ai propri amici con la coda. Come trasformare ad esempio vecchi maglioni, ceste o coperte dimenticate, in comode cucce? Soluzioni facili, pratiche e veloci insieme a tante news su salute e benessere. All’insegna del concetto “- rifiuti + riciclo” i visitatori potranno anche accedere allo spazio culturale donando ciotole, cucce, farmaci non scaduti e cibo, che sarà preso in consegna dai volontari dell’associazione Pet Carpet, Ente educativo e culturale per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali. Gli oggetti donati, saranno consegnati a canili e gattili che ospitano pet meno fortunati.

Un gesto solidale che assume un valore ancora più prezioso, in questo periodo storico difficile, che sarà “premiato” con la possibilità di lanciare una video dedica del cuore. Grazie alla presenza di video maker, sarà infatti possibile raccontare quell’amore speciale che lega gli umani ai cani, gatti e altri animali e partecipare gratuitamente alla quinta edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna del cinema internazionale dedicato al mondo animale che ogni anno si svolge a Roma. Le storie più emozionanti della fiera saranno poi raccolte per un premio “Quattrozampe”.