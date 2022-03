Iss, ancora in discesa l’incidenza settimanale del Covid-19

ROMA (ITALPRESS) – "Continua la discesa dell'incidenza settimanale a livello nazionale: 433 ogni 100.000 abitanti (25/02/2022 -03/03/2022) vs 552 ogni 100.000 abitanti (18/02/2022 -24/02/2022), dati flusso ministero Salute". É quanto conferma il monitoraggio della Cabina di Regia dell'Istituto Superiore di Sanità sull'andamento del Covid-19 in Italia. "Nel periodo 9 febbraio 2022 – 22 febbraio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,75 (range 0,67 – 0,96), al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=0,77 (0,75-0,79) al 22/02/2022 vs Rt=0,76 (0,74-0,78) al 15/2/2022. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 6,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 03 marzo) vs il 8,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 24 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 14,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 03 marzo) vs il 18,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 24 febbraio). Tutte le Regioni/PPAA sono classificate a rischio basso secondo il DM del 30 aprile 2020. Otto Regioni/PPAA riportano almeno una singola allerta di resilienza. Nessuna Regione/PA riportano molteplici allerte di resilienza. La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione (16% vs 18% la scorsa settimana). È in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (35% vs 33%), come anche quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (49% vs 48%). (ITALPRESS). tvi/com 04-Mar-22 10:39