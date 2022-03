Tumore al seno, nasce la delegazione Europa Donna-Calabria

ROMA (ITALPRESS) – Quattordici associazioni si uniscono per formare la nuova delegazione regionale di Europa Donna in Calabria. Il Movimento, che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, apre la sua ottava "sezione regionale" dopo quelle giàÌ avviate in altre 7 regioni. Gli obiettivi della delegazione sono: contribuire alle decisioni clinico-organizzative che regolano i comportamenti e i risultati delle strutture sanitarie della Regione. Ottenere, attraverso un dialogo costante con l'Ente regionale, cure e assistenza per tutte le pazienti, secondo le linee guida di indirizzo nazionali. "L'associazionismo, quello costruttivo, quello propositivo, quello che si pone l'obiettivo di aiutare una comunità, è sempre un valore aggiunto per la società e i territori – commenta Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria – È apprezzabile il lavoro fatto in questi anni a livello nazionale da Europa Donna Italia, una rete di associazioni che si adopera quotidianamente per i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, ed è anche per questa ragione che saluto con soddisfazione la notizia della nascita della delegazione regionale Europa Donna-Calabria". "Per quanto riguarda il mio raggio di competenze, da presidente della Regione e da commissario alla sanità, sono impegnato senza sosta da quattro mesi per risollevare il nostro territorio e per garantire le cure e l'assistenza che i calabresi meritano. In queste settimane – continua Occhiuto – stiamo gradualmente venendo fuori dall'emergenza Covid, ed è proprio in questo momento che, con il supporto del governo nazionale, dobbiamo ancora di più insistere negli investimenti in sanità, nella prevenzione, nel valorizzare le eccellenze che anche la nostra Regione possiede. È un compito difficile, ma ce la faremo. Auguro buon lavoro, dunque, ai vertici nazionali e regionali di Europa Donna, e a tutte le associate e gli associati". "Con grande entusiasmo salutiamo la costituzione di questa nuova delegazione regionale e ringraziamo le 14 Associazioni territoriali che hanno deciso di unirsi e di accettare la sfida di questo nuovo e importante impegno – commenta Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna Italia – dato che diverse associazioni della delegazione collaborano già con i centri di senologia multidisciplinare (Breast Unit) e con le oncologie degli ospedali della Regione. Sono pertanto pronte a condividere la propria esperienza e metterla a disposizione per le aree di miglioramento necessarie". La referente della delegazione sarà Maria Anedda, presidente dell'Associazione La Danza della Vita di Palmi, che ha commentato: "È un onore far parte della delegazione di Europa Donna – Calabria. Avremo il compito di operare insieme anche alle altre reti regionali, di sostenere i diritti delle donne calabresi in modo da migliorare l'offerta sanitaria senologica e limitare la migrazione verso altre regioni. Un'unione di associazioni per offrire un servizio unico di qualità in Calabria". Le 14 associazioni che hanno dato vita alla delegazione sono: 1. aBRCAdabra Calabria – Catanzaro; 2. ACMO Ida Ponessa – Sorbo San Basile, Lamezia Terme (CZ); 3. Ali Rosa – Rende (CS); 4. Alice – Lamezia Terme (CZ); 5. Angela Serra – Sez. Catanzaro / Ciaccio Pugliese; 6. Angela Serra – Sez. Catanzaro / Germaneto Ardos; 7. Angela Serra – Sez. Locride – Siderno (RC); 8. La Compagnia delle Stelle – Reggio Calabria; 9. La Danza della Vita – Palmi (RC); 10. La Fenice per Le Persone Oncologiche – Polistena (RC); 11. Oltre il Confine – Paola (CS); 12. Sibilla – Cinquefrondi (RC); 13. Solidal'è – Rizziconi (RC); 14. Vibo in Rosa – Vibo Valentia. (ITALPRESS). fsc/com 04-Mar-22 14:57