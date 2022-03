Biden “Stop alle importazioni di petrolio e gas dalla Russia”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dagli Usa stop all'import di petrolio e gas. Ad annunciarlo Joe Biden parlando dalla Casa Bianca. "Non sovvenzioneremo più la guerra di Putin", ha affermato il presidente americano per poi spiegare: "Stiamo lavorando con l'Europa e i nostri partner per sviluppare una strategia che riduca ridurre anche la loro dipendenza dall'energia russa". "Ci saranno dei costi anche qui negli Stati Uniti. Difendere la libertà avrà un costo, costerà anche noi negli Stati Uniti – ha detto ancora Biden -. Repubblicani e Democratici lo capiscono allo stesso modo. Repubblicani e Democratici allo stesso modo sono concordi che dobbiamo farlo". (ITALPRESS). tai/sat/red 08-Mar-22 19:02