Mini lancia la Lifestyle Collection 2022

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Originale, responsabile e sempre aperta a nuove idee: ecco la rotta del brand premium Mini verso il futuro dell'automotive. Anche la Mini Lifestyle Collection 2022 è all'avanguardia e moderna. I nuovi prodotti nei segmenti fashion, luggage e accessori trasmettono uno stile distintivo e grazie la lavorazione di alta qualità e ai materiali selezionati coscienziosamente, rappresentano una dichiarazione inequivocabile di sostenibilità. Gli schemi cromatici e i motivi grafici dei nuovi prodotti si basano sulle caratteristiche di design dei modelli dell'ultima edizione del marchio. Tessuti, borse e accessori nel colore Sage si ispirano alla finitura della carrozzeria Untold Edition per la MINI Clubman. Un design sorprendente composto da forme geometriche e linee parallele nei colori Black, White e Chili Red. L'Energetic Yellow tipico della Mini Electric e la nuova variante Brass riprendono allo stesso modo l'espressivo design esterno e interno delle vetture in edizione. La Mini Lifestyle Collection 2022 beneficia di materiali e lavorazioni di alta qualità che garantiscono la durabilità dei prodotti. Inoltre, i tessuti prodotti in Portogallo in cotone organico e gli accessori realizzati con materiali riciclati e naturali di alta qualità sottolineano il carattere sostenibile della gamma. Per la serie Urban di borse e ombrelli viene utilizzato il poliestere composto al 100% in PET riciclato e l'acetato biodegradabile per la produzione degli occhiali da sole fatti a mano. Per la prima volta, gli scarti di pelle recuperati dalla produzione delle sedute sono utilizzati anche per creare ciondoli charm che sono allo stesso tempo eleganti e sostenibili. Tra i punti salienti nell'area fashion troviamo t-shirt, polo e felpe con cappuccio in cotone organico. La T-Shirt da donna Mini Graphic Wordmark combina una comoda vestibilità a girocollo in morbido cotone organico in single jersey con il colore di base Sage ed elementi di design di grande effetto sulla parte frontale. Lo stesso colore è utilizzato per la nuova felpa con cappuccio da donna MINI Striped Binding Zip con l'aggiunta di un motivo a righe per il bordo del cappuccio e un logo MINI Wing bianco. La zip di alta qualità e il morbido cotone organico con struttura diagonale in pile assicurano un alto livello di comfort. Il nuovo colore Sage caratterizza anche il look della nuova Polo da uomo Mini Striped Collar in piqué di cotone organico. Un sottile motivo a righe sul classico colletto della polo, una abbottonatura nera e il logo Mini Wing in bianco aggiungono dettagli stilosi. (ITALPRESS). tvi/com 14-Mar-22 13:54