Aidr: un nuovo amministratore delegato per Canon Italia

Ad Andrea Di Santo, nuovo amministratore delegato di Canon Italia, vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. Così in una nota Aidr, esprime felicitazioni per la nomina di Di Santo ai vertici della multinazionale. Siamo sicuri- sottolinea nella nota Aidr- che il nuovo amministratore delegato, che ha maturato una esperienza trentennale nel mondo delle aziende industriali e tech, potrà offrire un prezioso contributo in direzione della crescita di Canon Italia, nel solco di quanto già tracciato Massimo Macarti, che ha deciso di ritirarsi dopo una lunga carriera in Canon Italia. Alla multinazionale giapponese, prosegue Aidr ci lega un rapporto di collaborazione che si è consolidato negli anni, accumunato dall’obiettivo della diffusione della cultura digitale nel nostro Paese. Di Santo sarà affiancato da Arianna Ferrini, nuovo Direttore Risorse Umane. Oltre a custodire i valori fondanti di Canon come il rispetto, la diversità, la collaborazione e l’eccellenza, Arianna Ferrini avrà il compito di promuovere lo sviluppo sostenibile delle persone, tenendo conto dei nuovi contesti lavorativi che si stanno affermando.