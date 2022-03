Tutto Pronto per TEDxCuneo “Ubuntu, identità connesse”

Sabato 26 Marzo 2022 saliranno sul palco dell’Auditorium Foro Boario di Cuneo nove speaker da tutta Italia per condividere le loro storie e idee sul tema “Ubuntu”. Arricchiscono la seconda edizione di TEDxCuneo, con il patrocinio del Comune di Cuneo, altri tre ospiti d’eccezione: Eugenio Cesaro, Luca Discacciati e le Special Angels.

Gli altri speaker già annunciati sono Alice Filippi, Marco Crepaldi, Benedetta Aimone, Marina Cuollo, Tia Taylor, Ale Hilton.

Speaker

Eugenio Cesaro

Eugenio Cesaro è un cantautore, membro del gruppo Eugenio in Via Di Gioia col quale ha già prodotto 4 dischi, collezionato più di 500 date in giro per l’Italia e l’Europa ed anche la partecipazione al Festival di Sanremo (2020). Costante di tutte le canzoni un realismo autoironico che legge con amara allegria i nostri tempi. Nel tempo libero gioca a calcetto e spesso traduce in vignette i propri pensieri. Ha stampato il libro Puntini di Vista e illustrato la favola per adulti “L’inizio”.

Luca Discacciati

Luca Discacciati è trader ed investitore, noto per essere stato tra i primi in Italia ad investire in Bitcoin. Appassionato di analisi di bilancio e valutazione aziendale, è esperto in Mega Trends. Ha un canale YouTube dove condivide le sue esperienze personali, conosciuto con il nickname ‘Mufasa’.

Special Angels

Martina e Virginia di Carlo, le Special Angels, sono due sorelle con una passione che le lega da sempre: la danza. Le Special Angels sono ballerine professioniste di danze caraibiche.Il loro traguardo più grande è stato riuscire ad aprire nel 2019 la “Special Angels Dance School”, una scuola di danza dove insegnano a bambini e ragazzi anche diversamente abili. La loro battaglia più grande è infatti quella contro le disuguaglianze, portando avanti ideali di pace, solidarietà ed inclusione.

Alice Filippi

Regista, esordisce nel 2017 con il docufilm “78 – Vai piano ma vinci” (Mowe), nel 2020 esce il suo primo lungometraggio “Sul Più Bello” (Eagle Pictures) e nel 2021 il documentario (Sky, Fremantle e Mowe).

Marco Crepaldi

Psicologo formatore e divulgatore scientifico è anche presidente dell’associazione nazionale Hikikomori Italia, che si occupa di isolamento sociale volontario giovanile. È autore del libro “Hikikomori. I giovani che non escono di casa” (2019).

Benedetta Aimone

Medica, si occupa di salute con un approccio che unisce conoscenze trasversali per agire sulle varie dimensioni umane. Collabora ad un gruppo di lavoro transdisciplinare per diffondere strumenti di conoscenza e benessere da varie tradizioni e culture umane.

Tia Taylor

Imprenditrice digitale e content creator. Nata negli Stati Uniti nel 1996, nel 2017 si laurea in Economia e Management alla Bocconi di Milano, città nella quale decide di rimanere. Otto anni fa l’esordio su YouTube, dove forma inizialmente una sua nicchia parlando di moda e make-up. Poco a poco crea un interessante parallelo tra la lingua e le cultura americana e italiana, vedendo crescere rapidamente il suo pubblico.

Marina Cuollo

Giornalista, scrittrice, speaker radiofonica, autrice di podcast e content creator, collabora con diverse testate e ha una rubrica su Vanity Fair dal titolo “Area Marina”. Di sé dice di essere una «microdonna» cinica, spietata e simpaticissima, una crème brûlée che quando rompi la crosta, sotto c’è il morbido. Attraverso i social si occupa di discriminazioni e pregiudizi legati al mondo della disabilità fisica. “A Disabilandia si tromba” è il suo libro d’esordio, edito da Sperling & Kupfer, e ha partecipato al saggio “Anche questo è femminismo”, il primo libro dell’associazione italiana no-profit Bossy, edito da Edizioni Tlon.

Ale Hilton

Ale Hilton, ragazza transgender, è un’icona contemporanea, portavoce del tanto atteso cambiamento volto all’inclusività, alla comprensione e alla fluidità. Volersi bene è il primo passo verso l’accettazione: lei lo vive in prima persona grazie alla sua passione per il Make-up e la moda. Web star e Beauty Guru, con un seguito di oltre 100mila followers, Alessia inizia il suo percorso come beauty advisor per importanti brand del settore, scegliendo parallelamente di caricare i primi video sul suo canale Youtube.

Come ottenere i biglietti

In streaming

L’evento gratuito sarà disponibile anche in diretta streaming, accessibile dallo smartphone o computer.

Dove prendere i biglietti

Per entrambe le modalità, online e in presenza, sarà necessario ottenere il biglietto tramite Eventbrite, raggiungibile dalla pagina Biglietti del sito:

https://www.tedxcuneo.com/biglietti/.

Per ulteriori informazioni visitare il sito web

https://www.tedxcuneo.com/ e le pagine social:

Instagram

https://www.instagram.com/tedxcuneo/

Facebook

https://www.facebook.com/TEDxCuneo

Linkedin

https://www.linkedin.com/company/tedxcuneo/