Lombardia ed Emilia Romagna siglano un contratto per la tutela del Po

PIACENZA (ITALPRESS) – Un'alleanza per il fiume più lungo d'Italia. Tra due Regioni, 34 Comuni, l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, l'Aipo, tre Consorzi di Bonifica e due Società di gestione dell'acqua. Sono i firmatari del Contratto di Fiume della Media Valle del Po, siglato oggi a Piacenza nella Cappella Ducale di Palazzo Farnese. Un vero e proprio patto di collaborazione tra enti e soggetti diversi, per tutelare, promuovere e valorizzare quel tratto del "Grande Fiume" che attraversa il piacentino, il cremonese e il lodigiano. Con una particolarità: è il primo Contratto di Fiume italiano che vede il coinvolgimento di due Regioni, l'Emilia-Romagna e la Lombardia. Fulcro dell'accordo, che è frutto di un lungo processo partecipativo, è il suo Programma d'azione, una raccolta di 94 proposte territoriali riconducibili a tre ambiti tematici: qualità e sicurezza del Po, tutela e uso sostenibile del territorio fluviale, promozione e valorizzazione turistica. La sigla del Contratto è stata preceduta da un'Assemblea dei sottoscrittori, introdotta dal sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, e dagli interventi dell'assessore all'Ambiente e Difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, e dell'assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni. Promotori e sottoscrittori del Contratto sono i Comuni di Piacenza, Cremona, e la Provincia di Lodi. In tutto il Contratto è sottoscritto da 43 soggetti: 2 Regioni (Emilia-Romagna e Lombardia), 34 Comuni, di cui 15 del cremonese, 9 del lodigiano e 10 del piacentino (oltre alla città capoluogo, Calendasco, Caorso, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Monticelli d'Ongina, Rottofreno, San Pietro in Cerro, Sarmato, Villanova sull'Arda), Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po), 3 Consorzi di Bonifica (Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Consorzio di Bonifica Navarolo), 2 Società di gestione dell'acqua (Padania Acque S.p.A., S.A.L. S.r.l. Società Acqua Lodigiana). (ITALPRESS). mgg/com 25-Mar-22 16:11