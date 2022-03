PONTEDERA (PISA) (ITALPRESS) – In occasione della festa per i 30 anni del Servizio Nazionale di Emergenza Territoriale (il cosiddetto 118) è stato presentato lo scooter a tre ruote Piaggio MP3 Life Support in dotazione alla Croce Rossa Italiana (CRI). Rispetto a un classico Piaggio MP3, l'allestimento prevede luci a led lampeggianti e sirene anteriori, asta telescopica elettrica con luce lampeggiante led a 360° e adesivi ad alta rifrangenza. Inoltre, la combinazione del bauletto e delle borse laterali, aumentano la capacità di carico fino a 142 litri, rendendolo il veicolo adatto a trasportare agevolmente materiale medico per il primo soccorso pre-ospedaliero tra cui BLS (Basic Life Support) e ALS (Advance Life Support), defibrillatori, collari da immobilizzazione, set di medicazione, bombole di ossigeno, kit respiratorio e set da infusione. Il Piaggio MP3 Life Support è già utilizzato dai servizi nazionali di emergenza territoriale di diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Australia e in particolare Israele, che, con oltre 650 mezzi a disposizione, ne ha fatto un vero e proprio fiore all'occhiello della sua flotta di Pronto Intervento. Il Piaggio MP3 Life Support in dotazione alla CRI rappresenta una tra le prime applicazioni di questo veicolo nel campo dell'emergenza in Italia, reso possibile grazie alle modifiche al Codice Stradale apportate nel testo di conversione al DL121 a fine 2021, che permettono, tra l'altro, di utilizzare anche i motoveicoli per i servizi di prima emergenza sanitaria (trasporto di personale medico e presidi sanitari). "Grazie alle dimensioni ridotte tipiche di uno scooter, unite alla sicurezza e stabilità che caratterizzano il Piaggio MP3 Life Support, si riducono i tempi di intervento, potendo così fare la differenza in situazioni di primo soccorso in cui la tempestività è fondamentale", si legge in una nota. (ITALPRESS). sat/com 25-Mar-22 09:21