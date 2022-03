In occasione della Genova BeDesign Week 2022 che si svolgerà a Genova dal 18 al 22 maggio 2022, DiDe Distretto del Design e Festival del Tempo indicono congiuntamente un bando internazionale al fine di assegnare residenze per la realizzazione di installazioni all’interno di una parte del centro storico di Genova. Le due realtà, infatti, lavorano da anni alla rigenerazione sociale, culturale, economica e spirituale dei tessuti urbani nei quali sono inseriti: in particolare l’edizione di quest’anno della Genova BeDesign Week ha assunto il Tempo come suo tema portante, trovando connessioni evidenti con le finalità e gli obiettivi del Festival del Tempo.

Il tema del concorso è incentrato sulle relazioni tra il corpo e lo spazio-tempo: le installazioni dovranno essere opere site specific che sappiano relazionarsi con i luoghi e gli spazi esterni e/o interni di una parte del centro storico di Genova e che contemplino, eventualmente, un coinvolgimento della comunità territoriale valorizzando le specifiche identità e peculiarità. La partecipazione al bando è gratuita ed aperta a tutti i cittadini residenti in Italia o all’estero, a partire dal 18° anno di età, senza limiti di nazionalità, sesso, etnia o religione. La residenza si svolgerà da sabato 14 maggio a domenica 22 maggio 2022: i progetti saranno inaugurati il 18 maggio e saranno visitabili e fruibili fino al 22 maggio, ovvero per tutto il periodo della Genova BeDesign Week 2022.

I vincitori del concorso (il numero preciso sarà presto comunicato) riceveranno un premio di euro 500,00, ospitalità e assistenza per tutto il periodo della residenza, avendo così l’opportunità di partecipare ad uno degli eventi più importanti a livello nazionale ed entrare in contatto con professionisti, operatori culturali ed aziende. La scadenza per le candidature è fissata al 16 aprile 2022 e tutte le informazioni e il bando sono disponibili sui siti web del DiDe Distretto del Design www.didegenova.it e del Festival del Tempo www.festivaldeltempo.it.