A SALANDRA (Matera) Il SIPARIO NON SI CHIUDE

Storie Parallele film festival in collaborazione con Fargo Produzioni promuove tre OPEN CALL FOR ARTISTS per promuovere e valorizzare il territorio, creare un dialogo tra la popolazione locale, custode del patrimonio culturale e paesaggistico, e artisti desiderosi di scoprire e raccontare la bellezza spesso inesplorata dell’entroterra lucano.

Le chiamate sono rivolte a artisti di nazionalità italiana, comunitaria e extracomunitaria così suddivise:

| CALL FOR SUMMER SCHOOL – CORSO DI FOTOGRAFIA IN PELLICOLA |

Per apprendere e sperimentare guidati da professionisti della camera oscura e delle immagini in analogico. Il corso di 50 ore, sotto forma di residenza artistica della durata di una settimana, avrà luogo a Salandra (Matera), con sessioni di scatto che toccheranno anche altri luoghi chiave dell’entroterra lucano (Matera, Craco, Aliano, Alianello…) e sessioni di camera oscura con sviluppo pellicola e stampa del negativo. Il corso è aperto a tutti, non ci sono limiti di età. Conoscenza tecnica richiesta: livello base. Con la preziosa collaborazione di docenti di fama internazionale: Giancarlo Vaiarelli (specializzato nella stampa al Platino e Palladio), Maria Clara Macrì (fotografa) e Nicole Russo (fotografa). Art director: Renzo Angelillo.

Scadenza iscrizioni 15 giugno 2022.

Più info: www.festivalstorieparallele.it/summer-school-2022/

Email: festivalstorieparallele@gmail.com

| CALL FOR LAND ARTISTS | Il bando si pone l’obiettivo trasformare il paese in museo all’aperto, selezionando e ospitando un progetto di Land Art da destinare a luoghi rappresentativi, individuati dalla Direzione Artistica. Il concorso è aperto a artisti, designer, architetti, paesaggisti che abbiano compiuto il 18° anno di età. In caso di partecipazioni collettive è necessario individuare un capogruppo. Si potrà presentare una sola proposta progettuale. L’artista sarà libero di proporre un tema a sua scelta, la realizzazione dovrà avvenire interamente sul posto, verrà documentata e costituirà parte integrante della Land Art stessa. Al vincitore sarà riconosciuto un premio in denaro.

Scadenza iscrizioni 31 luglio 2022.

Bando completo: www.festivalstorieparallele.it/land-art-2022/

| CONNECTING VILLAGE – CALL FOR PHOTO ARTISTS & STORYTELLERS |

Connecting Village è una strategia per la valorizzazione dei centri abitati e delle aree rurali, una visione tesa al futuro, che pone al centro il paese come fulcro della collettività e della coesione sociale. L’obiettivo è quello di creare una connessione tra una serie di paesi, più o meno distanti tra loro, proponendo percorsi di turismo esperienziale attraverso attività che ne rimarchino l’identità. La Call sarà attuata sottoforma di residenza artistica (a spese dell’organizzazione), offerta a 2 fotografi e 2 storyteller maggiorenni, selezionati dalla Direzione, di ritrarre e raccontare i luoghi appartenenti agli itinerari turistici.

Scadenza iscrizioni 15 giugno 2022.

Bando completo: www.festivalstorieparallele.it/connecting-village-2022/