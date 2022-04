Al Policlinico Bari primo caso pediatrico in Italia di “Carcinoma Nut”

BARI (ITALPRESS) – Diagnosticato presso l'Unità operativa complessa di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari diretta dal dottor Nicola Santoro il primo caso pediatrico in Italia di "carcinoma NUT". Il "carcinoma NUT" è un tumore eccezionalmente raro e a prognosi quasi invariabilmente infausta, con pochissimi casi descritti nel mondo. Il paziente, un ragazzino di 13 anni della provincia di Bari, aveva una evidente tumefazione della parete toracica a sinistra. Dopo l'accurata caratterizzazione istologico-molecolare, cui si è giunti anche grazie alla collaborazione con la prof.ssa Rita Alaggio (direttrice del Servizio di Anatomia Patologia dell'Ospedale "Bambin Gesù" di Roma), il piccolo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico multidisciplinare durato circa 10 ore. Le equipe del professore Giuseppe Marulli (Chirurgia toracica) e dei professoe Giuseppe Giudice e professore Michele Maruccia (Chirurgia plastica), coadiuvati dall'anestesista pediatrica Giovanna Primiceri (servizio di Anestesia ospedaliera diretto da Anna Protopapa) sono riusciti nel difficile intento di asportare in maniera ampia e microscopicamente radicale la neoplasia; la parete toracica è stata quindi ricostruita con protesi in titanio ed un lembo miocutaneo microchirurgico. Successivamente il ragazzo è stato sottoposto a trattamento radiante con tecnica Vmat, una sofisticata tecnica radioterapica, somministrato da Loredana Lapadula (servizio di Radioterapia diretto da Michele Piombino) ed ha quindi iniziato un trattamento chemio-immunoterapico intensivo. L'intero complesso programma diagnostico-terapeutico è stato coordinato da Francesco De Leonardis, medico dell'unità operativa di Oncoematologia pediatrica e condiviso con i colleghi del "Dana Farber Cancer Institute" di Boston (USA). La collaborazione con l'istituto americano è stata preziosa nell'individuare e condividere la strategia di cura del piccolo paziente. I medici di Boston, infatti, hanno per primi identificato il rarissimo tipo di tumore circa una decina di anni fa e il "Dana Farber Cancer Institute", un grosso e rinomato centro di ricerca e cura oncologica, possiede un registro di questo raro tumore e ha maturato esperienza nel disegnare la strategia di trattamento. Grazie a questo considerevole impiego di risorse e professionalità oggi il piccolo ha ottime probabilità di guarire, dimostrando quale livello di eccellenza abbia oggi raggiunto il Policlinico barese nel panorama internazionale. (ITALPRESS). pc/com 04-Apr-22 11:47