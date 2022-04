I consumatori premiano due prodotti Bayer

MILANO (ITALPRESS) – Eletto Prodotto dell'Anno è un premio per prodotti e servizi innovativi del mercato italiano, basato esclusivamente sul voto di 12.000 consumatori. Bayer, quest'anno, si è aggiudicata ben due vittorie con Aspi Gola Natura per la categoria cura gola e Supradyn Difese 50+, il nuovo arrivato nella categoria integratori alimentari. La Divisione Consumer Health di Bayer è da sempre impegnata a rispondere alle esigenze di consumatori e farmacisti e, immettendo questi due nuovi prodotti sul mercato italiano, ha puntato a completare l'offerta anche in termini di innovazione. L'89% dei consumatori conosce il logo Eletto Prodotto dell'Anno e l'85% si fida della sua certificazione (fonte IRI 2022). Si tratta quindi di un importante riconoscimento in termini di awareness per i due nuovi prodotti Bayer arrivati sul mercato italiano rispettivamente nel 2020 e nel 2021. "Siamo molto contenti di questo titolo che esprime soprattutto la fiducia dei consumatori per i nostri prodotti – ha commentato Alba Di Nolfi, Head of Marketing della Divisione Consumer Health di Bayer -. Contribuire con l'innovazione in ambito salute è il nostro obiettivo e per raggiungerlo mettiamo la nostra esperienza al servizio delle persone, sia in termini di prevenzione e trattamento con Aspi Gola Natura che di benessere con Supradyn Difese 50+. Inoltre, siamo fieri del fatto che si tratti di prodotti ideati e sviluppati in Italia con il supporto di team globali". Entrambi sono realizzati in collaborazione con una realtà industriale trevigiana, Labomar, da poco riconosciuta anche da Bayer a livello globale "Best External Partner", unica italiana su sei premiate. Un ulteriore riconoscimento – Eletto Prodotto dell'Anno 2022 – per il grande impegno e la velocità nel lavoro di collaborazione con Bayer Consumer Health per il lancio sul mercato in tempi record e durante la pandemia. (ITALPRESS). fsc/com 05-Apr-22 11:30