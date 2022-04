Testimonial due eccellenze femminili della Val di Chiana Senese Luciana Foianesi: Campionessa Mondiale di Braccio di Ferro Chiara Bazzoni: Medaglia d’Oro Staffetta Velocista Italiana

Dopo quattro anni dal primo via del Concorso Internazionale “Bulli ed Eroi Luoghi dell’anima e luoghi geografci. Disegna, Fotografa, Filma la bellezza… in pochi minuti con il tuo smartphone (per i più piccoli) con altri mezzi (per i più grandi)” promosso dall’Associazione Culturale Centro Studi di Psicologia dell’Arte e Psicoterapie Espressive APS, che si è avvalso negli anni della partecipazione di enti, associazioni, istituzioni locali e internazionali, l’Evento si trasforma e diventa Bulli ed Eroi Festival Internazionale del Film per Ragazzi Val di Chiana Senese dedicato, in questo primo anno allo Sport.

Il termine bellezza durante gli anni del Concorso è stato declinato in diverse accezioni, a partire dalla Bellezza della fragilità per arrivare alla bellezza della unicità ed alla bellezza della diversità. Ogni anno hanno partecipato circa 300 ragazzi e scolaresche da ogni parte del mondo. Per il Concorso che si concluderà il 30 aprile 2022 abbiamo opere giunte anche dall’India, dall’Africa, dall’America meridionale e centrale. L’ampia partecipazione e la spinta propulsiva a trasformare l’evento è nata proprio del costante monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti con il Concorso.

Il Festival, primo e unico nella Provincia di Siena dedicato ai ragazzi, intende stimolare la creatività, e, come è avvenuto per il Concorso, incoraggiare e promuovere la realizzazione di audiovisivi da parte dei ragazzi su temi che di volta in volta e di anno in anno saranno assegnati da una giuria internazionale composta da esperti critici, accademici, attori, registi. Presidente di giuria è Mariano Rigillo e Testimonial due eccellenze sportive del territorio della Val di Chiana Senese.

Accanto ai corti realizzati dai ragazzi saranno proiettati lungometraggi e proposti workshop. Non mancherà una attenzione particolare al femminile e una sezione dedicata interamente ai fumetti ad al graphic novel. Il Centro Studi realizza il Festival con la collaborazione di altri enti e con la partecipazione e il patrocinio di associazioni e istituzioni internazionali. Il territorio della Val di Chiana Senese è particolarmente strategico, si trova a cavallo fra tre regioni: Lazio, Umbria, Toscana e permette con facilità di essere raggiunto da Arezzo, Siena, Perugia, Firenze, Roma, e molte altre città. É inoltre un incontro di arte e natura fra emozioni e ambiente.

Il programma e le modalità di partecipazione saranno svelate dopo la premiazione del Concorso Bulli ed Eroi che avrà luogo il 30 aprile 2022.