Stoltenberg “Rafforzeremo gli aiuti sull’Ucraina”

BRUXELLES (ITALPRESS) – "Abbiamo concordato che dobbiamo rafforzare l'aiuto all'Ucraina". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in conferenza stampa, al termine del vertice ministeriale dell'Alleanza a Bruxelles. "Per finire la guerra – aggiunge – il presidente Putin deve ritirare le sue truppe dall'Ucraina e mettersi al tavolo dei negoziati. Ma dobbiamo essere realistici: non abbiamo indicazioni che abbia cambiato l'obiettivo di controllare l'Ucraina e ottenere vittorie sul campo". (ITALPRESS). mgg/red 07-Apr-22 17:25