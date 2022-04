Minacce social a Costa, Cittadini (Aiop) “Piena solidarietà”

ROMA (ITALPRESS) – "Esprimo piena solidarietà e vicinanza al Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, per le vergognose minacce ricevute sui social. Ancora oggi, dopo due anni di pandemia, c'è chi non riconosce l'importanza della campagna vaccinale anti-Covid, che ha consentito un significativo contenimento degli effetti del virus. Se adesso ci avviamo verso un progressivo allentamento delle restrizioni e una diminuzione del contagio è grazie al lavoro degli scienziati, di chi come il sottosegretario Costa ha assunto determinazioni difficili ma necessarie per la tutela della salute pubblica e del sistema sanitario nel suo complesso. Queste intimidazioni sono un attacco ignobile, che condanniamo con forza". Così Barbara Cittadini, presidente di Aiop, l'Associazione ospedalità privata a proposito delle minacce ricevute dal Sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa sui social. (ITALPRESS). sat/com 08-Apr-22 18:46