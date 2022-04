I nuovi modelli Volvo possono essere aggiornati in modalità Ota

BOLOGNA (ITALPRESS) – Tutti i nuovi modelli di auto Volvo sono ora disponibili con funzionalità di aggiornamento del software over-the-air (OTA), una tecnologia fondamentale per realizzare l'ambizioso obiettivo di Volvo Cars di consentire un miglioramento continuo delle vetture dei clienti e di consolidare la propria posizione come uno dei leader del settore in materia di aggiornamento via etere del software di bordo. La funzionalità OTA è ora disponibile anche per gli ultimi modelli XC90, S60 e V60, dopo essere stata inizialmente introdotta sulle vetture completamente elettriche della gamma di Volvo Cars. Ciò significa che l'intero portafoglio prodotti della Casa automobilistica può ora beneficiare di un aggiornamento di tutto il sistema operativo del veicolo via etere. I proprietari di una Volvo beneficeranno così di un aggiornamento del loro sistema di infotainment all'ultima versione di Android Automotive OS, Android 11. Avranno inoltre accesso a nuove categorie di app su Google Play, tra cui quelle per la navigazione, la ricarica e il parcheggio, mentre l'aggiunta dello streaming di contenuti video è prevista più avanti nel corso dell'anno. Inoltre, l'ultimo aggiornamento OTA apporta miglioramenti alle funzionalità che vanno da una migliore gestione dell'energia mediante ottimizzazione dei timer per il pre-condizionamento, all'aggiornamento delle funzionalità dell'app mobile e delle applicazioni a bordo dell'auto. Le ottimizzazioni della gestione energetica aiutano a mantenere temperature adeguate della batteria sia nei giorni freddi che in quelli caldi, aumentando l'autonomia di guida. L'app Volvo Cars riceve inoltre aggiornamenti più frequenti dall'auto sulla percentuale di carica nel corso del viaggio. L'ultimo aggiornamento OTA è l'ottavo aggiornamento completo del veicolo fornito dalla Casa automobilistica e si estende a più di 190.000 Volvo in tutto il mondo. Il rilascio di questa settimana segna anche il debutto degli aggiornamenti in modalità OTA in diversi nuovi mercati nel mondo, tra cui India, Taiwan e Nuova Zelanda, che segue la diffusione in mercati come Corea del Sud, Australia, Thailandia e Singapore avvenuta all'inizio dell'anno e va ad aumentare ulteriormente il numero complessivo di vetture aggiornate. "Facendo sì che tutti i modelli Volvo possano ricevere aggiornamenti over-the-air, facciamo importanti passi avanti verso il nostro obiettivo di migliorare quotidianamente le auto dei nostri clienti", ha dichiarato Henrik Green, responsabile di prodotto di Volvo Cars. "Questa è una tappa significativa: ora stiamo aggiornando le vetture di tutti i modelli in gran parte dei nostri mercati, consentendo a un numero sempre maggiore di clienti di beneficiare dei vantaggi degli aggiornamenti continui effettuati a distanza". L'internalizzazione dello sviluppo del software e gli aggiornamenti OTA consentono a Volvo Cars di aggiungere sempre nuove funzionalità e di migliorare quelle esistenti. Dall'inizio dello scorso anno, Volvo Cars ha continuato a offrire aggiornamenti in modalità OTA su base regolare nella maggior parte dei mercati in cui è presente, e la Casa si attende che il numero di vetture incluse in tali aggiornamenti aumenti con ogni nuova versione del software proposta. Inoltre, la Casa automobilistica annuncia oggi l'intenzione di proporre il suo sistema di infotainment con app e servizi di Google – come Google Assistant e Google Maps – integrati su tutti i modelli di nuova produzione, continuando così la commercializzazione di una delle migliori piattaforme di intrattenimento a bordo sul mercato. Il sistema di infotainment di Volvo Cars è sviluppato congiuntamente con Google e garantisce ai clienti Volvo un'interfaccia di facile utilizzo, una connettività ineguagliabile e l'accesso ad app e servizi molto noti. (ITALPRESS). tvi/com 13-Apr-22 16:31