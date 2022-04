Questo metodo sviluppato negli anni di tracciamento dell’accumulo quodiano, non così visibile, di spazzatura umana misura simbolicamente il tempo trascorso in una vita. Questo è uno degli aspe distruvi dell’esistenza del nostro habitat come specie e allo stesso tempo vuol essere una sfida alla nostra azione costante per distruggerlo.

I corpi bianchi geometrici inclusi nella mostra, simili a piedistalli da museo su cui sono aggancia spazzole, manici di scopa e pezzi di aspirapolveri mantengono lo spazio di There You Are in una tensione connua di presenza e assenza. La sporcizia virtuosamente dipinta e trasformata in un’opera d’arte e le sculture surrealische costruiscono la ricerca metaforica incessante del senso del trascorrere della quodianità.

I tenui accen di colore dei rifiu dell’uomo raffigura sono presenta nel mezzo del colore bianco, elemento predominante delle mostre di Michail Michailov. Il camice medico bianco, caraerisco delle sue esibizioni, spersonalizza il corpo mentre i ges dell’autore generalmente nascondono il suo volto, parte dell’identà umana. In questo modo, lui stesso diventa solo un elemento del ciclo umano in un macrocosmo di nascita e morte, in cui, limita dal tempo della nostra esistenza, non possiamo oenere risposte alle innumerevoli domande che ci poniamo.

L’idea della ripezione senza inizio e fine è incorporata nella serie visiva Just Keep on Going, anche essa presentata parzialmente nell’esposizione. Vengono mostrate azioni cicliche il cui senso si nasconde nel movimento stesso e non nel risultato finale causato da esso. Caurano l’interazione dell’arsta con un ambiente di vita distopico immaginario e il suo costante sforzo per dominarlo.

La finestra più grande dello Spazio Ravà con una piacevole vista sul giardino in There You Are, è nascosta dall’installazione Headspacing. Si traa di una struura che permee solo una visuale dall’esterno verso l’interno araverso un’apposita apertura in cui l’osservatore deve appoggiare la testa. L’unico modo per l’arsta di far parte fisicamente della propria mostra è durante l’esibizione, all’apertura del padiglione. La sua visione araverso l’Headspacing rappresenta simbolicamente la riflessione dell’arsta sullo spazio appena creato pieno di figure mentali. Questa riflessione è alla base del ponte fenomenologico che ci permee di passare dall’interpretazione di una parcolare opera d’arte alla ricerca della verità ontologica fondamento dell’impulso della creazione dell’arte.

Il Padiglione della Repubblica di Bulgaria alla 59. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia è sostenuto dal Ministero della Cultura della Bulgaria ed è prodoo dalla Galleria Nazionale della Bulgaria, con Commissario Iara Boubnova.

Michail Michailov è nato nel 1978 a Veliko Tarnovo, Bulgaria, vive e lavora a Vienna e Parigi. Dopo aver studiato Arte, ha lavorato per alcuni anni con il gruppo arsco Gelin. Oltre a numerose residenze e premi, ha ricevuto il Drawing Now Paris Art Award 2018. Michailov sfrua la sua formazione classica in Belle Ar come base per un lavoro crico, sperimentale e basato sui processi esplorando i temi aorno agli ideali di perfezione e alle quesoni dell’esistenza.