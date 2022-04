Lino Banfi torna al cinema in un ruolo da protagonista in Vecchie canaglie, esordio alla regia dell’attrice e autrice Chiara Sani. Il “nonno d’Italia”, a capo di una simpatica combriccola di vecchietti, si troverà suo malgrado a salvare la casa di riposo in cui vive dalle mire della cinica proprietaria, ritrovando, e facendo ritrovare, un‘energia e un entusiasmo apparentemente sopiti. Una commedia piacevole ma anche avventurosa, con sfumature folli, che affronta in modo ironico ma delicato il tema di una terza età troppo spesso messa da parte dal ritmo frenetico della vita di oggi. Ad affiancarlo in scena ci sono Greg, Andy Luotto, Andrea Roncato, Pippo Santonastaso, Gino Cogliandro, Federica Cifola, Gianni Fantoni e la stessa Chiara Sani.

Prodotto e distribuito da Orange Film, con il supporto del Ministero della Cultura ed il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, Vecchie canaglie arriverà in sala a partire dal 5 maggio 2022.

SINOSSI

Sei anziani ospiti di una piccola casa di riposo, Villa Matura, si trovano da un giorno all’altro in grossi guai perché l’avida proprietaria dell’immobile decide di mettere il tutto all’asta… per di più truccata ed in tempi brevissimi! Il loro mondo sembra crollare, ma la reazione degli intraprendenti vecchietti è inaspettata e imprevedibile: invece di abbattersi rimarranno uniti e si ingegneranno, affrontando situazioni pericolose e ai limiti della legalità, e si riscopriranno più vitali che mai!