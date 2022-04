Gas, Di Maio “Battaglia concreta per il tetto europeo al prezzo”

ROMA (ITALPRESS) – "Come Italia continueremo a batterci in Europa con tutte le forze. Subito un tetto massimo europeo al prezzo del gas, per tutelare famiglie e aziende contro speculazioni che non permetteremo". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Questa è la risposta che l'Europa deve dare ai cittadini, con rapidità e senza veti da parte di nessuno – aggiunge -. Il tetto massimo al prezzo del gas è una proposta di buonsenso a tutela dei nostri concittadini, dobbiamo supportarla tutti. Avanti compatti, in Europa e in Italia, per raggiungere al più presto questo risultato. L'Europa si migliora portando avanti battaglie concrete come questa". (ITALPRESS). sat/red 26-Apr-22 22:08