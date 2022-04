Prime immagini della nuova Range Rover Sport

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Range Rover Sport si appresta a presentarsi al suo pubblico col modello di terza generazione, che apparirà in prima mondiale il 10 maggio 2022. L'evento di reveal del nuovo SUV di lusso ad alte prestazioni, proporrà un debutto esaltante, adrenalico, anticipato da un esclusivo set di immagini. Il nuovo modello continuerà le audaci imprese dei suoi predecessori affrontando, per il lancio, una sfida unica. La Range Rover Sport ha, infatti, precedentemente completato una serie di sfide, fra le quali una salita record a Pikes Peak, una prima traversata registrata del deserto dell'"Empty Quarter" nella penisola arabica, e la prima salita dei 999 gradini che portano all'Heaven' s Gate in Cina, nel 2018. L'anticipazione di alcune immagini tease propone anche un primo sguardo agli interni esclusivi. Definiti dalla sua posizione di guida dinamica, di tipo aeronautico, dalla leggerezza architettonica e dai dettagli precisi, gli interni della nuova Range Rover Sport sono realizzati con i migliori materiali e conferiscono carattere ad una guida estremamente coinvolgente. Il più dinamico modello della famiglia Range Rover è stato ridefinito, con un sapiente mix di presenza inconfondibile, di capacità su strada senza rivali e delle più recenti tecnologie digitali e telaistiche. (ITALPRESS). tvi/com 26-Apr-22 13:20