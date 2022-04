Ucraina, Conte “M5S si oppone all’invio di aiuti militari”

ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo deliberato che il Movimento si oppone all'invio di aiuti militari e si oppone a controffensive che esulino dal perimetro del legittimo esercizio di difesa di cui all'art.51 della Carta dell'Onu da parte dell'Ucraina". Così Giuseppe Conte, presidente del M5s, in un incontro con i giornalisti dopo il Consiglio Nazionale. "Non spacchiamo assolutamente la maggioranza, il nostro è un contributo e nessuno ci ha mai detto che l'Italia vuole spingere perché ci sia un'escalation militare – ha spiegato Conte -. E' questa la nostra linea del Piave, vogliamo che l'Italia partecipi attivamente e sia protagonista dei negoziati diplomatici per una soluzione politica che sia giusta, equilibrata e basata sul diritto internazionale". "Se dovesse esserci un voto in Aula? Voteremo conseguentemente e cercheremo di ottenere una piena condivisione con le altre forze che sostengono il governo – ha concluso l'ex premier -. Riteniamo che ci siano le condizioni per condividere le nostre preoccupazioni e affinché il nostro governo in tutti i consessi internazionali porti la nostra premura di contrastare un'escalation militare incontrollabile". (ITALPRESS). xf2/sat/red 26-Apr-22 20:34