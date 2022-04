Meloni “Voglio portare il centrodestra al governo”

ROMA (ITALPRESS) – "Io attuerei il principio 'più assumi meno paghi', penso che dobbiamo aiutare le fasce sociali più deboli, detasserei quella parte della pensione che gli anziani dedicano al sostentamento dei loro figli e nipoti; farei un ministero del mare perché ci comportiamo come se fossimo la Svizzera e non sfruttiamo la nostra risorsa principale, il mare; e magari un liceo del made in Italy. Poi il tema del merito, il presidenzialismo, il made in Italy. Occorre una strategia. Bisogna avere coraggio. Il mio obiettivo è portare il centrodestra al governo, io al governo con il centrosinistra non ci vado. Se gli altri vogliono stare con noi, allora bisogna banalmente darsi delle regole per camminare insieme con orgoglio senza tenersi aperti piani B". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista al Tg2Post. – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). spf/tvi/red 30-Apr-22 21:39