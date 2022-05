Eurorepar Car Service protagonista a Autopromotec

TORINO (ITALPRESS) – Eurorepar Car Service, società interamente controllata dal Gruppo Stellantis, sarà presente ad Autopromotec, la principale manifestazione in Italia riservata alle attrezzature e all'aftermarket automobilistico, giunta alla 29esima edizione, che si terrà a Bologna dal 25 al 28 maggio 2022. Eurorepar Car Service è la Rete di Officine specializzate nella riparazione e manutenzione delle automobili. La sua missione è di rispondere alle esigenze di tutti gli automobilisti, qualunque sia la marca dell'auto posseduta, interpretando così perfettamente gli obiettivi che si propone il Gruppo Stellantis, cioè soddisfare le esigenze di mobilità di qualunque automobilista, declinandoli nel mondo del post-vendita. Per rispondere a queste esigenze, la Rete Eurorepar Car Service propone la gamma di ricambi Eurorepar, che compie i suoi primi vent'anni, composta da oltre 15mila referenze che coprono il 90% dei modelli di automobili in circolazione: dai filtri ai freni, dalla distribuzione alla climatizzazione, passando anche attraverso gli pneumatici Reliance, giunti già alla seconda generazione, e agli oli e fluidi tecnici. Inoltre, gli aderenti alla Rete Eurorepar Car Service ricevono un supporto tecnico e consulenziale, un programma di training in collaborazione con Texa, la possibilità di partecipare ad una Community Social dove i Riparatori trovano notizie utili e spazi di confronto con i colleghi, oltre a importanti attività di marketing e comunicazione. La presenza ad Autopromotec si pone come ulteriore e principale obiettivo la diffusione della conoscenza del Brand Eurorepar Car Service allo scopo di consolidare ulteriormente la capillarità sul territorio nazionale: oggi Eurorepar Car Service conta oltre 400 officine mirando a raggiungere le 500 entro la fine dell'anno, circa il 10% della presenza a livello mondiale. Eurorepar Car Service è infatti presente in 30 Paesi, compresa Cina e Sud America, con circa 5.700 Punti di Assistenza. . foto ufficio stampa Stellantis – (ITALPRESS). . tvi/com 02-Mag-22 17:28