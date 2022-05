Debutta la nuova Alfa Romeo Tonale

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo 15.000 ore di simulazioni al computer e 4 milioni di chilometri percorsi nelle condizioni più estreme debutta Alfa Romeo Tonale, prima C-Suv elettrificata del marchio, pietra miliare che porterà al 2027 l'intera gamma ad emissioni zero. Nel 2023 arriverà la Tonale Plug in hybrid, che produrrà il 40% in meno di Co2 rispetto alla Stelvio e alla Giulia. Una sfida che la Casa ha voluto lanciare per la presentazione del nuovo Suv proprio a Como, patria di Alessandro Volta, inventore della "pila", da cui tutto ebbe inizio. Il design è inconfondibile, dalla marcata personalità. Il frontale accattivante con i fari full led con sistema adattivo, le finiture nere e cromate, i cerchi grigi e personalizzati da 20" e pinze rosse fisse by Brembo. Ampio spazio per i passeggeri all'interno, posizione di guida rialzata, cruscotto con il tipico binocolo Alfa. I due grandi schermi Full TFT, con una dimensione totale di 22,5", rappresentano il "best in class" nel segmento. Connettività ai massimi livelli ed un sistema di infotainment completamente nuovo, disegnato per offrire aggiornamenti "over the air" e integrazione con Amazon Alexa. Climatizzatore bi-zona, sedili anteriori ventilati e riscaldati, impianto audio Harman Kardon con 14 altoparlanti, insonorizzazione perfetta. Molto apprezzato il pad di ricarica elettrica wireless per il cellulare ed il portellone posteriore elettrico. La prova su strada ci trasmette il carattere della Tonale: lo sterzo è diretto, ai vertici del segmento, le palette per il cambio marcia, in alluminio, sono solidali al piantone dello sterzo. Posizionando il selettore di guida Alfa D.N.A. su Dynamic la risposta del volante è ancora più specifica così come la calibrazione dell'acceleratore, della gestione del cambio e dei controlli di stabilità. In Natural la gestione del compromesso di utilizzo tra motore elettrico e motore termico è automatica e permette l'ottimizzazione tra risparmio energetico e prestazioni. In Advance Efficienty si ottiene la massima efficienza energetica. La frenata è impeccabile grazie ai dischi anteriori autoventilati e pieni al posteriore. La trazione anteriore offre sull'allestimento Veloce le sospensioni attive con smorzamento a controllo elettronico. Tonale prevede quattro allestimenti : la configurazione Hybrid con motore 1.5 cc, 4 cilindri da 130 Cv, sulle versioni Super, entry level, e Sprint o quella da 160 Cv su Ti, elegante e distintiva, e Veloce, il massimo della sportività. Motorizzazioni ordinabili anche in Speciale, l'esclusiva versione di lancio ricca di contenuti tecnologici e di connettività. Tutte sono abbinate alla nuova trasmissione automatica a doppia frizione e a sette marce nella quale è integrato un motore elettrico "P2" 48V da 15 kW e 55 Nm. La batteria agli ioni di litio di seconda generazione molto performante è stata scelta per massimizzare prestazioni ed efficienza. Tonale è equipaggiata con i nuovi sistemi di assistenza alla guida di secondo livello, in particolare combina i sistemi Cruise Control e Lane Centering grazie alla telecamera frontale che monitora tutto ciò che avviene intorno alla vettura. Arriverà a giugno nelle concessionarie, ma sono state già registrate 4200 prenotazioni e definiti 1200 contratti. – foto ufficio stampa Stellantis – (ITALPRESS). col/tvi/red 05-Mag-22 09:25