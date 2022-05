Matera Film Festival: aperte le iscrizioni al concorso

La terza edizione del Matera Film Festival si terrà nella Città dei Sassi dall’ 1 all’ 8 ottobre 2022. Dopo il grande successo della passata edizione che ha avuto tra gli altri ospiti David Cronenberg, sono state confermate le tre categorie di gara del concorso internazionale: cortometraggio, lungometraggio e documentario. Sarà possibile iscrivere alle competizioni le produzioni realizzate a partire dal 2021.

Di assoluta rilevanza e prestigio le giurie, guidate da grandi personalità del mondo del cinema come Piers Handling, direttore dal 1994 al 2018 del Toronto International Film Festival, uno dei più grandi e prestigiosi festival cinematografici del mondo e Sabina Guzzanti, regista impegnata che con le sue opere, da Viva Zapatero! a Draquila, è stata presente nei principali festival cinematografici internazionali.

Il montepremi in servizi del valore complessivo di 10 mila euro sarà offerto da Camera Service Factory srl ed è così suddiviso: 5 mila per i lungometraggi, 3 mila per i documentari e 2 mila euro per i cortometraggi.

Importanti le conferme delle partnership culturali: Rai Cinema Channel e Salone Internazionale del Libro di Torino hanno confermato la loro presenza nel programma del festival.

Il Festival, tra le altre attività, celebrerà Pier Paolo Pasolini, che a Matera ha girato il “Vangelo secondo Matteo” e allestirà, in collaborazione con Astorina Editore, un’importante mostra su “cinema e fumetto” attraverso il graphic novel del film “Diabolik” dei Manetti Bros.

Il concorso internazionale

Sarà possibile iscriversi al concorso internazionale dal 20 aprile al 20 luglio. Confermate le 3 categorie di gara: cortometraggio, lungometraggio e documentario. Per iscrivere le proprie opere sarà sufficiente accedere al sito www.materafilmfestival.it e seguire le indicazioni riportate in home page. Per ricevere supporto e informazioni si può scrivere a: concorso@materafilmfestival.it

Rai Cinema Channel e Matera Film Festival insieme per il Virtual Reality (VR).

Durante il festival, Rai Cinema Channel offrirà nuovi contenuti che saranno fruibili in un corner di Virtual Reality (VR) dove sarà possibile visionare questi prodotti realizzati con una tecnica fortemente innovativa.

Il Matera Film Festival e il Salone Internazionale del Libro di Torino fanno scuola: cinema e letteratura tra i banchi

In collaborazione con il Salone internazionale del libro di Torino nelle scuole lucane saranno proposti percorsi di lettura che sfoceranno in una visione critica e ragionata degli adattamenti cinematografici proiettati durante la kermesse.

Celebrazioni per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini

In collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata e con la partecipazione di professori delle statunitensi “University of Wisconsin” e “Louisiana State University” e della canadese Queen’s University di Kingston, il Matera Film Festival organizza un’intera giornata di studi dedicata ad uno dei più grandi intellettuali del Novecento italiano che a Matera ha girato uno dei migliori film sulla vita di Gesù.

Diabolik – 60 anni dalla prima edizione del fumetto

Dal genio creativo dalle sorelle Angela e Luciana Giussani nasce uno dei fumetti di maggior successo “made in Italy”: Diabolik. Il successo, che ha varcato i confini nazionali, dura fino ai giorni nostri. Ne è riprova il film uscito alla fine del 2021 e diretto dei Manetti Bros. Il Matera Film Festival, nel solco della ricerca sul filone “cinema-fumetto”, scelto come campo di indagine fin dalla prima edizione, ne celebra l’epopea. in collaborazione con Astorina Editore e due lucani d’eccezione: Giuseppe Palumbo e Giulio Giordano.

Per la direzione del Matera Film Festival “La terza edizione dell’evento si conferma per l’alta qualità della proposta culturale di cui nei prossimi mesi verrà rivelata tutta la sua straordinaria portata. Grandi ospiti internazionali, retrospettive di alto livello, concerti e presentazioni di libri completeranno il quadro di un’edizione che si preannuncia stellare”.