Michelin presenta i nuovi pneumatici estivi Pilot Sport 5 e Primacy 4+

ROMA (ITALPRESS) – Arrivano due nuovi pneumatici estivi targati Michelin: Michelin Pilot Sport 5, progettato per le auto sportive e per le berline ad alte prestazioni e Michelin Primacy 4+, concepito per chi affronta spostamenti quotidiani o lunghi viaggi con berline e SUV. Entrambi sono interamente prodotti negli stabilimenti Europei del gruppo, tra cui quello italiano di Cuneo. In particolare, Pilot Sport 5 è il pneumatico estivo più performante in termini di durata chilometrica, tra quelli del segmento "sport", precisione di guida ed eccezionale reattività in curva grazie alla tecnologia Dynamic Response, elevato grip ed ottime prestazioni in frenata su asciutto e bagnato grazie alla tecnologia Dual Sport Tread Design oltre a una valorizzazione del veicolo grazie ad un'estetica che ricorda il velluto nero. Successore del pluripremiato Michelin Pilot Sport 4, Michelin Pilot Sport 5 è disponibile dalla primavera 2022 in 50 diverse dimensioni dai 17 ai 21 pollici. Prestazioni ulteriormente migliorate sul bagnato quando è usurato per Privacy 4+. Performance che sono il risultato di una serie di tecnologie, definite 'Michelin EverGrip', tra cui spicca un innovativo battistrada Bi-Mescola, che combina due strati di gomma posti uno sotto l'altro, dalla differente rigidità, così da compensare la riduzione del battistrada, mantenendo elevate prestazioni di frenata sul bagnato, anche quando il pneumatico è usurato. Michelin Primacy 4+ è disponibile da Marzo 2022 in 82 dimensioni tra 16-19 pollici, che diventeranno 121, tra 16 e 21 pollici, entro la fine del 2022. Il 2022 vede inoltre l'estensione dell'offerta all season anche ai camper, con il nuovo MICHELIN CrossClimate Camping. Tanto dinamismo anche nel mondo delle due ruote con altri tre lanci: Michelin Road 6, pneumatico per moto Sport Touring, Michelin Starcross 6, pneumatico per la competizione Off Road; e Michelin City Extra, per scooter e moto di piccole dimensioni, utilizzati principalmente per la mobilità quotidiana. – foto ufficio stampa Michelin Italia – (ITALPRESS). xc4/tvi/red 05-Mag-22 09:23